Zlikwidowana plantacja konopi indyjskiej w powiecie suskim Powrót Generuj PDF Drukuj Kryminalni z Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie i suskiej komendy powiatowej zatrzymali 2 mieszkańców powiatu nowotarskiego w wieku 50 i 37 lat oraz jednego mieszkańca powiatu suskiego w wieku 22-lat, którzy w domu jednorodzinnym w gminie Bystra-Sidzina uprawiali konopie indyjskie. W trakcie przeszukania budynku mieszkalnego i gospodarczego policjanci zabezpieczyli łącznie 311 krzewów oraz ponad 1 kg gotowego suszu roślinnego.

W minioną sobotę (26.02.2022 r.) policjanci z Wydziału do walki z Przestępczością Narkotykową KWP w Krakowie wraz z policjantami z Wydziału Kryminalnego KPP w Suchej Beskidzkiej na podstawie ustaleń z działań operacyjnych udali się pod ustalony adres w gminie Bystra-Sidzina, w którym miała znajdować się plantacja konopi indyjskich. Na miejscu z budynku gospodarczego policjanci usłyszeli głosy przebywających wewnątrz osób oraz charakterystyczny zapach konopi. Z uwagi, iż nikt drzwi do budynku nie chciał otworzyć, dopiero siłowe wejście pozwoliło funkcjonariuszom dostać się do środka lokalu. Kryminalni w budynku zastali 2 mieszkańców powiatu nowotarskiego w wieku 50 i 37 lat oraz 22-latka - mieszkańca powiatu suskiego. Podczas przeszukania budynku gospodarczego funkcjonariusze ujawnili plantację konopi wraz profesjonalnie wyposażoną infrastrukturą. Podobny sprzęt wraz z krzewami konopi znajdowała się w sąsiednim budynku mieszkalnym.

Łącznie podczas przeszukania policjanci ujawnili 311 krzewów konopi innych niż włókniste i ponad 1 kilogram suszu roślinnego. Policjanci zabezpieczyli rośliny oraz całość sprzętu, który służył do uprawy krzewów.

Mężczyźni zostali zatrzymani i przewiezieni do jednostki Policji. W trakcie przesłuchania tłumaczyli, że plantację prowadzili „na własny użytek”.

W poniedziałek 28.02.2022 r. cała trójka usłyszała zarzuty z ustawy o przeciwdziałaniu narkomani. Prokurator zastosował wobec zatrzymanych środek zapobiegawczy w postaci dozoru. Podejrzanym grozi do 10 lat pozbawienia wolności.

(KWP w Krakowie / kp)