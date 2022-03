Współpraca służb mundurowych na rzecz uchodźców Data publikacji 02.03.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj Od kilku dni, na terenie Międzynarodowego Portu Lotniczego Katowice – Pyrzowice, odbywają się cykliczne rejsy osób uciekających przed wojną na Ukrainie. O bezpieczeństwo dbają policjanci, wspierani przez Straż Graniczną i Służbę Ochrony Lotniska.

Obywatele państw Dalekiego Wschodu, uciekający przed działaniami zbrojnymi na terenie Ukrainy, gdzie dotychczas przebywali, dotarli do Polski. Została im udzielona niezbędna pomoc, a gdy są już bezpieczni, udają się do swojej ojczyzny. Jak dotąd blisko 1000 osób odleciało do swoich domów. Nad ich bezpieczeństwem czuwają policjanci Komisariatu Policji w Pyrzowicach, Oddziały Prewencji Policji w Katowicach i Częstochowie, Straż Graniczna oraz Służba Ochrony Lotniska.

Współpraca mundurowych, oprócz zapewnienia bezpieczeństwa podróżnym, to także ochrona mienia w podległym obszarze, udzielanie wszelkich informacji oraz zabezpieczenie porządku w ruchu drogowym w rejonie portu lotniczego. Policjanci reagują również na przestępstwa i wykroczenia, a w przypadku zaistniałych konfliktów dążą do ich rozwiązania.

Swoją służbą, funkcjonariusze niosą pomoc tym, którzy ze strachu o swoje życie, zdecydowali się na opuszczenie Ukrainy i powrót w rodzinne strony.

Do pomocy przyłączyło się również Starostwo Powiatowe w Tarnowskich Górach, które w związku z przybywającą ilością osób oczekujących na lotnisku, zorganizowało dostawę jedzenia, napojów i środków higieny. Tarnogórscy policjanci wspólnie z funkcjonariuszami z Rudy Śląskiej przekazali żywność pasażerom czekającym na terminalu lotniska.

(KWP w Katowicach / kp0