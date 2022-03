Każda pomoc jest cenna Data publikacji 02.03.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj Polscy policjanci zaangażowali się w pomoc ukraińskim uchodźcom, którzy uciekają na teren naszego kraju z obszarów objętych wojną. Funkcjonariusze z Komendy Miejskiej Policji w Kielcach pełnią m.in. służbę w punktach informacyjnych na terenie miasta oraz miejscach, gdzie lokowani są migranci. Pomagają wszędzie, gdzie jest taka potrzeba. Dzisiejszej nocy wsparcie od policjantów z kieleckiej drogówki otrzymali ukraińscy kierowcy, mający awarię samochodu.

Sytuacja wydarzyła się w środę, 2 marca 2022 r. kilkanaście minut przed godziną 5.00. Stróże prawa z Wydziału Ruchu Drogowego kieleckiej komendy, na trasie S7, nieopodal Kajetanowa zauważyli 2 samochody z ukraińskimi tablicami rejestracyjnymi, stojące na pasie awaryjnym. Policjanci zatrzymali się obok volkswagena i hyundaia, by ustalić, co się stało. Okazało się, że niemieckie auto nie może jechać dalej, przez uszkodzenie opony, a 37-letni kierowca nie miał koła zapasowego. W samochodach podróżowali ukraińscy uchodźcy, którzy jechali z kraju ogarniętego wojną w bezpieczne miejsce. Do pomocy policjantom z drogówki przyjechali stróże prawa z komisariatu z osiedla Na Stoku.

Mundurowi użyczyli kierowcy volkswagena koła dojazdowego. Po jego zamontowaniu policjanci poprowadzili trasę przejazdu do jednego z ośrodków, udzielających pomocy migrantom. Tam obywatele Ukrainy otrzymali bezpieczne schronienie.

