Uwaga na fake newsy na temat uchodźców! Data publikacji 02.03.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj Pojawiające się na portalach internetowych i przekazie ustnym plotki o rzekomych gwałtach na kobietach i plądrowaniu mieszkań przez uchodźców są kompletną bzdurą! Powielanie takich informacji jest nie tylko nieodpowiedzialne ale wręcz może prowadzić do paniki, a ta doprowadzić do nieprzewidzianych i niebezpiecznych zdarzeń! Apelujemy o rozsądek. Warto sobie uświadomić, że świadoma dezinformacja stanowi broń we współczesnym świecie! Przekazując takie niesprawdzone informacje możecie stać się narzędziem w rękach ludzi, którzy świadomie tworzą fake newsy i za ich pomocą biorą udział w wojnie!

Ostatniej doby w mediach społecznościowych pojawiły się niepokojące informacje dotyczące sytuacji związanej z zagrożeniem bezpieczeństwem mieszkańców terenów przygranicznych w szczególności powiatu tomaszowskiego i hrubieszowskiego. Z całą stanowczością dementujemy te pseudoinformacje! W ostatnim czasie nie odnotowaliśmy przestępstw kryminalnych typu napaści, gwałty czy plądrowanie mieszkań!

Uchodźcy z Ukrainy to w przeważającej części po prostu kobiety z dziećmi. Wśród nich niekiedy mogą pojawiać się mężczyźni ale głównie są to obcokrajowcy, którzy są studentami na Ukraińskich uniwersytetach. Oni również uciekają przed wojną i poprzez nasz kraj próbują wrócić do swoich domów.

Niestety wczoraj zwłaszcza wieczorem doszło manipulacji i dużej ilości fake newsów na temat zarówno samych uchodźców jak i rzekomych zdarzeń kryminalnych, których mieliby się dopuszczać. Jest to mówiąc wprost kompletna bzdura!

Nie można jednak przejść wobec takich informacji obojętnie ponieważ takie przekazy mogą powodować realne zagrożenie! Mieliśmy już sytuacje, których wynikiem była dezinformacja i panika. To chociażby czasowy brak paliwa na niektórych stacjach. Skutki przekazywania takich niesprawdzonych informacji mogą mieć jednak dużo bardziej niebezpieczny finał. Warto sobie uświadomić, że świadoma dezinformacja stanowi broń we współczesnym świecie! Przekazując takie niesprawdzone informacje możecie stać się narzędziem w rękach ludzi, którzy świadomie tworzą fake newsy i za ich pomocą biorą udział w wojnie!

(KWP w Lublinie / kp)