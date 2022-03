Wracając z realizacji udzielili pomocy Data publikacji 02.03.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj Służba w Policji to nieustająca gotowość do niesienia pomocy ludziom znajdującym się w potrzebie. Nasze motto „Pomagamy i chronimy” przyświeca również policyjnym kontrterrorystom. Mundurowi z Opola wracając z realizacji kryminalnej, natrafili na wypadek drogowy. Jako pierwsi zatrzymali się na miejscu zdarzenia, udzielili pomocy przedmedycznej i wezwali służby ratunkowe

We wtorek, 2 marca, około godziny 7:30 opolscy kontrterroryści wracając z realizacji kryminalne, natrafili na wypadek drogowy. Do tego zdarzenia doszło w okolicach Byczyny. Według ustaleń pracujących na miejscu policjantów ruchu drogowego kierujący fordem nie dostosował prędkości, stracił panowanie nad pojazdem i wjechał do przydrożnego rowu.

Opolscy funkcjonariusze jako pierwsi zatrzymali się, aby udzielić pomocy poszkodowanym. Wezwali też służby ratunkowe na miejsce. Do czasu przyjazdu pogotowia ratunkowego, zaopatrzyli poszkodowanego kierowcę.

A my przypominamy, aby zawsze przestrzegać obowiązujących ograniczeń prędkości i dostosowywać nasze zachowania do warunków panujących na drodze.

(KWP w Opolu / kp)