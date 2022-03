Dzierżoniowscy policjanci uratowali mężczyznę z płonącego budynku Data publikacji 02.03.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj Każda kolejna służba w policyjnym mundurze jest inna. Są dni, gdy funkcjonariusze realizują proste interwencje, ale są również takie służby, podczas których mundurowi w trosce o bezpieczeństwo mieszkańców na szali stawiają własne życie. Taka właśnie sytuacja miała miejsce w Dzierżoniowie, gdzie policjanci bez chwili wahania weszli do płonącego domu, skąd wynieśli 56-latka. Co więcej, pomimo realnego zagrożenia dla ich zdrowia i życia, wrócili do budynku, gdyż istniało prawdopodobieństwo, że może tam przebywać jeszcze jedna osoba.

W nocy z 26 na 27 lutego bieżącego roku, około godziny 0.20, dzierżoniowscy policjanci, pełniący służbę patrolową na terenie miasta, z polecenia dyżurnego udali się na ulicę Wesołą, gdzie według zgłoszenia miał palić się dom. W jego wnętrzu mógł ktoś przebywać, dlatego niezbędne było podjęcie natychmiastowych działań ratunkowych.



Na miejscu funkcjonariusze potwierdzili, że doszło do pożaru. W tej sytuacji mundurowi udali się w kierunku drzwi balkonowych, których ościeżnica już się paliła, a szyby popękały w wyniku wysokiej temperatury, aby dostać się do budynku. Policjanci nie zważając na gęsty, gryzący dym weszli do środka, skąd wynieśli 56-letniego mężczyznę.



W związku z tym, iż istniało prawdopodobieństwo, że wewnątrz domu może przebywać jeszcze jedna osoba, funkcjonariusze poruszając się na kolanach sprawdzili pozostałe pomieszczenia, w międzyczasie odłączając jeszcze prąd w budynku. Na szczęście w środku nikogo więcej nie było. Wówczas stróże prawa przeprowadzili ewakuację przyległego budynku. Natomiast po przybyciu pozostałych służb ratunkowych uratowany mężczyzna został przekazany medykom.

Mł. asp. Tomasz Markiel i sierż. Mateusz Stolarski swoim zachowaniem potwierdzili, iż słowa roty ślubowania „…strzec bezpieczeństwa Państwa i jego obywateli, nawet z narażeniem życia…”, to nie tylko jeden z elementów uroczystości policyjnego ślubowania, ale maksyma, którą funkcjonariusze realizują każdego dnia.

(KWP we Wrocławiu / sc)