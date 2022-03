Kolejny dzień dbamy o bezpieczeństwo osób, które szukają schronienia Data publikacji 02.03.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj Cały czas przez granicę docierają osoby, które uciekają przed wojną i w naszym kraju szukają schronienia. Przy czterech przejściach granicznych na Lubelszczyźnie policjanci dbają o bezpieczeństwo. Wszystkie osoby przybywające z terytorium Ukrainy mogą liczyć na pomoc.

Kolejny dzień dbamy o bezpieczeństwo w rejonie przejść granicznych i punktów recepcyjnych utworzonych w Dorohusku, Zosinie, Dołhobyczowie i Hrebennem. Wraz z innymi służbami oraz wieloma ludźmi dobrej woli pracujemy tam bez wytchnienia.

Policjanci zabezpieczają przejścia graniczne oraz punkty recepcyjne, służą pomocą i radą. Każdego dnia spotykają się z ogromną tragedią ludzi uciekających przed wojną i szukających w naszym kraju schronienia. Przez granicę przejeżdża dużo samochodów, ale też sporo osób oczekuje po polskiej stronie, by odebrać swoich bliskich i się nimi zaopiekować. Policjanci ruchu drogowego organizują ruch tak, by mógł odbywać się płynnie. Dbają też, by wszystkie drogi były przejezdne.

(KWP w Lublinie / sc)