Polkowicki policjant na wolnym zatrzymał nietrzeźwego kierowcę Data publikacji 02.03.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj Niewłaściwe sygnalizowanie manewrów na drodze, niepotrzebne przełączanie świateł mijania na drogowe i jazda od krawężnika, aż po przeciwległy pas ruchu zaniepokoiły policjanta polkowickiej drogówki, który widząc styl jazdy innego kierowcy, postanowił zareagować. Interwencja naszego funkcjonariusza, który w czasie prywatnym poruszał się swoim samochodem na DK30 pomiędzy Lubinem i Ścinawą, najprawdopodobniej zapobiegła drogowej tragedii. Kierowca, który ostatecznie został zatrzymany na wysokości Siedlec, miał w organizmie 2,2 promila alkoholu. Zgodnie z kodeksem karnym za prowadzenie pojazdu mechanicznego, znajdując się w stanie nietrzeźwości, grozi do 2 lat pozbawienia wolności.

Policjant z polkowickiej drogówki zainteresował się losem kierowcy hondy, którego styl jazdy wydał mu się niepokojący. Mężczyzna, który jechał w kierunku Ścinawy, tracił okresowo panowanie nad autem, prawie zjechał do przydrożnego rowu, by za chwilę znaleźć się na przeciwległym pasie ruchu.

Funkcjonariusz, wykorzystując chwilowy postój obserwowanego przez siebie kierowcy, natychmiast podbiegł do osobowej hondy i uniemożliwił 35-latkowi dalszą jazdę. Silna woń alkoholu od zatrzymanego mężczyzny rozwiała wątpliwości co do przyczyny opisywanego zachowania na drodze. W trakcie rozmowy nieodpowiedzialny kierowca przyznał naszemu policjantowi, że nawet chwile wcześniej spożywał alkohol.

Na miejsce przyjechali wezwani funkcjonariusze z Ogniwa Patrolowo-Interwencyjnego Komisariatu Policji w Ścinawie, którzy przejęli zatrzymanego. Badanie stanu trzeźwości wykazało, że mieszkaniec powiatu wołowskiego znajduje się w stanie nietrzeźwości. Urządzenie wykazało wartość 2,2 promila alkoholu.

Pamiętajmy! Reagując na takie sytuacje i zawiadamiając odpowiednie służby, można zapobiec tragedii na drodze. Zgodnie z kodeksem karnym za prowadzenie pojazdu mechanicznego, znajdując się w stanie nietrzeźwości, grozi kara do 2 lat pozbawienia wolności.

(KWP we Wrocławiu / kp)