Aż żal nie skorzystać? Rolniku, uważaj na okazyjne oferty środków ochrony roślin! Data publikacji 03.03.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj Rusza kolejna odsłona kampanii Krajowej Administracji Skarbowej, Policji, Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa oraz Polskiego Stowarzyszenia Ochrony Roślin przeciw nielegalnym i podrobionym środkom ochrony roślin.

Producenci rolni planują i kalkulują, aby tegoroczna produkcja przyniosła zdrowe plony wysokiej jakości. Jest to idealny czas dla przestępców i okazja do oferowania podrobionych produktów. Niepodające swoich danych osoby publikują wyjątkowo korzystne oferty w Internecie. Podobnie obwoźni sprzedawcy kuszą niską ceną. Należy jednak pamiętać, że sprzedaż środków ochrony roślin dokonywana poza punktem stałej lokalizacji (sprzedaż obwoźna i obnośna na targowiskach) jest zabroniona, a dystrybucja za pośrednictwem internetu często bywa nadużywana do wprowadzania do obrotu nielegalnych środków ochrony roślin. Także nielegalne jest sprowadzanie środków ochrony roślin zza granicy bez zezwolenia albo pozwolenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Szukasz tanich oprysków na aukcjach internetowych? Kupujesz środki ochrony roślin z bagażnika lub na straganie? A może skorzystałeś z usług pośrednika, który dostarczył pestycydy z zagranicy do domu?

Zobacz, gdzie kupować bezpieczne, zarejestrowane środki ochrony roślin:

1.Oryginalne środki ochrony roślin kupisz tylko w zarejestrowanym sklepie lub hurtowni.

Rejestry prowadzone są przez Wojewódzkich Inspektorów Ochrony Roślin i Nasiennictwa osobno dla każdego województwa. Na mapie pod linkiem http://piorin.gov.pl/struktura/ wybierz swoje województwo, rejestr znajdziesz w zakładce „Rejestry i ewidencje”. Jeśli masz wątpliwości, skontaktuj się bezpośrednio ze swoim lokalnym Inspektorem.

2.Środków ochrony roślin nie można kupować:

na forach internetowych czy aukcjach, gdzie są proponowane środki w bardzo atrakcyjnej cenie, bez faktury VAT;

z zagranicy,

na bazarach,

na targowiskach.

3.Kupując w legalnym źródle otrzymasz fakturę lub paragon. Tylko na podstawie dowodu zakupu możesz złożyć ewentualną reklamację. Pamiętaj, zawsze żądaj dowodu zakupu np. faktury. Każdy legalnie działający sklep ma obowiązek Ci ją wydać. Będzie to podstawa do złożenia ewentualnej reklamacji.

4.Stosowanie nielegalnych produktów to ryzyko dla zdrowia, upraw i środowiska. Można też utracić dopłaty bezpośrednie.

Przywozisz środki ochrony roślin z zagranicy bez zezwoleń Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi?

Może Ci grozić odpowiedzialność karna. Ryzykujesz zdrowie swoje i innych. Stwarzasz zagrożenie dla środowiska.

Materiały do pobrania – broszurę oraz plakaty znajdziesz na www.bezpiecznauprawa.org/kampania

(BrandLab PR / Wydział do walki z Przestępczością Gospodarczą BK KGP)