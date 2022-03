Tymczasowy areszt za narkotyki i nielegalne posiadanie broni i amunicji Data publikacji 03.03.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjanci zatrzymali 31-letniego mieszkańca powiatu sanockiego podejrzanego o przestępstwa narkotykowe oraz nielegalne posiadanie broni i amunicji. Decyzją sądu mężczyzna został tymczasowo aresztowany na okres trzech miesięcy. Grozi mu kara do 10 lat pozbawienia wolności.

Funkcjonariusze Wydziału Kryminalnego sanockiej komendy prowadzili działania operacyjne, w związku z podejrzeniem posiadania narkotyków przez mieszkańca powiatu sanockiego. W wyniku podjętych czynności w połowie lutego br. policjanci zatrzymali 31-latka. Przy mężczyźnie ujawnili substancje zabronione. W trakcie przeszukania pomieszczeń zajmowanych przez podejrzanego, funkcjonariusze zabezpieczyli łącznie ponad 5,5 kg narkotyków. Wstępne badania wykazały, że to marihuana, amfetamina i mefedron. Substancje zostały przekazane do dalszych badań laboratoryjnych. Ponadto policjanci znaleźli broń palną i amunicję.

31-latek trafił do policyjnego aresztu. Po zgromadzeniu materiału dowodowego mężczyźnie zostały przedstawione zarzuty dotyczące posiadania znacznej ilości narkotyków, handlu środkami odurzającymi oraz nielegalnego posiadanie broni palnej i amunicji. Zgodnie z przepisami posiadanie znacznych ilości środków odurzających lub substancji psychoaktywnych zagrożone jest karą pozbawienia wolności do lat 10. Natomiast za posiadanie broni i amunicji bez zezwolenia grozi do 8 lat pozbawienia wolności.

Na wniosek śledczych, Sąd Rejonowy w Sanoku zastosował wobec 31-latka środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na 3 miesiące.

Dalsze czynności w tej sprawie prowadzi Wydział Kryminalny Komendy Powiatowej Policji w Sanoku pod nadzorem Prokuratury Rejonowej w Sanoku.

(KWP w Rzeszowie / sc)