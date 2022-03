Wypadek autokaru przewożącego uchodźców

Ukraiński autokar przewożący uchodźców zjechał do przydrożnego rowu, a następnie się przewrócił. Do zdarzenia doszło dziś rano na drodze krajowej nr 17 w miejscowości Kolonia Siedliszczki w powiecie świdnickim. Pięć osób zostało przewiezionych do szpitala na badania. Autokarem podróżowały 73 osoby do punktu docelowego w Warszawie. Wyjaśniamy przyczyny zdarzenia. Zorganizowaliśmy autokar, który przewiezie pozostałych uczestników do Warszawy.