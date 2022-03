Poszukiwany zatrzymany w nielegalnej fabryce tytoniu Data publikacji 03.03.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj Funkcjonariusze z KWP w Łodzi, wspólnie z kryminalnymi łęczyckiej komendy, zlikwidowali fabrykę nielegalnych wyrobów tytoniowych. Zabezpieczyli 1,5 tony tytoniu i 1200 sztuk gotowych papierosów. Do sprawy zatrzymano dwóch mężczyzn: 43-latka oraz 56-latka poszukiwanego do odbycia kary pozbawienia wolności. Jeden z nich w przeszłości notowany był za handel dopalaczami. Tym razem wszedł w proceder akcyzowy. Kwota uszczuplonego podatku akcyzowego sięgnęła ponad 1 mln 300 tys. zł.

Policjanci Wydziału do spraw Zwalczania Przestępczości Pseudokibiców Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi ustalili, że na terenie powiatu łęczyckiego może ukrywać się osoba poszukiwana. 28 lutego 2022 roku obserwowali teren jednej z posesji w gminie Witonia. Podejrzenia funkcjonariuszy wzbudził fakt, że w okolicach pomieszczenia przypominającego halę magazynową przebywał mężczyzna ubrany nieodpowiednio do pory roku. Gdy policjanci zapukali do drzwi okazało się, że wewnątrz magazynu znajdowały się dwie osoby: 43-letni mieszkaniec powiatu łódzkiego oraz 56-letni poszukiwany do odbycia łącznie 13 miesięcy kary pozbawienia wolności. To jednak nie wszystkie niespodzianki jakie czekały na funkcjonariuszy. W jednym z pomieszczeń ujawnili maszyny do nielegalnego wytwarzania papierosów, krajankę tytoniową w workach oraz gotowe papierosy, natomiast w drugim agregat prądotwórczy. We współpracy z kryminalnymi łęczyckiej komendy funkcjonariusze zabezpieczyli ponad 1,5 tony tytoniu bez akcyzy i 1200 sztuk gotowych papierosów. Kwota uszczuplonego podatku akcyzowego sięgnęła ponad 1 mln 300 tys. złotych.

Zatrzymani mężczyźni usłyszeli już zarzuty. Grozi im kara nawet do 3 lat więzienia oraz wysoka grzywna.

(KWP w Łodzi / mw)