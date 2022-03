Policjant na wolnym zatrzymał nietrzeźwego kierowcę

Policjant z siemiatyckiej komendy zainteresował się losem kierowcy audi, który stracił panowanie nad autem i zjechał do przydrożnego rowu. Okazało się, że mężczyzna jest nietrzeźwy. Próbował jeszcze uciekać do lasu, ale funkcjonariusz mu to uniemożliwił. 44-letni mieszkaniec powiatu wołomińskiego miał ponad 2,5 promila alkoholu w organizmie.