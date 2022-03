Chciał przejechać policjanta. Grozi mu 10 lat więzienia Data publikacji 03.03.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj Żagańscy policjanci na gorącym uczynku zatrzymali dwie osoby, które ukradły katalizator z pojazdu. W trakcie wykonywania czynności przez śledczych, na miejsce przyjechało dwóch mężczyzn, którzy chcieli odbić „łupy” oraz narzędzia pozostawione w samochodzie zatrzymanych. Jeden z mężczyzn, aby wymusić na policjantach odstąpienie od czynności, próbował potrącić go samochodem. Do sprawy zatrzymano łącznie cztery osoby, które usłyszały zarzuty. Dwie trafiły do aresztu.

W nocy z 25 na 26 lutego policjanci żagańskiej jednostki na gorącym uczynku zatrzymali 30-letnią kobietę i 28-letniego mężczyznę, którzy dokonali kradzieży katalizatora o wartości 2500 złotych z pojazdu marki Mitsubishi zaparkowanego na parkingu w miejscowości Tomaszowo. Usłyszeli oni zarzut kradzieży katalizatora pochodzącego także z innego pojazdu. Kobieta dodatkowo posiadała przy sobie środki odurzające. Łączna kara, jaka grozi parze to 5 lat pozbawienia wolności.

W trakcie wykonywania czynności przez funkcjonariuszy wydziału dochodzeniowo-śledczego, którzy zabezpieczali ślady oraz samochód marki BMW należący do sprawców, na miejscu zjawiło się dwóch innych mężczyzn, którzy chcieli przejąć znajdujące się w pojeździe wycięte katalizatory oraz narzędzia służące do dokonywania przestępstw. Jeden z mężczyzn, aby zmusić technika kryminalistyki do odstąpienia od czynności służbowych, próbował przejechać go samochodem i dopuścił się w ten sposób czynnej napaści na policjanta. Mężczyzna odjechał z miejsca kradzieży, jednak dzięki pracy operacyjnej, bardzo szybko ustalono miejsce, gdzie może się ukrywać. Jego zatrzymania dokonali policjanci z Samodzielnego Pododdziału Kontrterorystycznego Policji w Gorzowie Wielkopolskim. Jest to 35-letni mieszkaniec powiatu żagańskiego, który był wielokrotnie notowany za kradzieże i rozboje.

Zatrzymany usłyszał zarzut dokonania kradzieży dwóch katalizatorów o łącznej wartości 3500 złotych, posiadanie środków odurzających oraz czynnej napaści na funkcjonariusza Policji. Łączna kara, jaka grozi za popełnione przestępstwa to 10 lat pozbawienia wolności. W sprawie zatrzymano również 36-letniego mężczyznę, który usłyszał zarzuty dokonania kradzieży katalizatorów. Decyzją Sądu Rejonowego w Żaganiu mężczyźni zostali tymczasowo aresztowani na okres 3 miesięcy.

(KWP w Gorzowie Wlkp. / kp)

