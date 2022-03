#PomagamyiChronimy wspierając obywateli Ukrainy Data publikacji 03.03.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjanci i pracownicy podlaskiego garnizonu włączyli się w pomoc dla obywateli Ukrainy. Widząc ich dramatyczną sytuację, z potrzeby serca, zorganizowaliśmy zbiórkę najpotrzebniejszych rzeczy. Dzisiaj rano bus pełen artykułów medycznych, spożywczych czy higienicznych wyruszył do potrzebujących.

Pomagamy i chronimy tym razem wspierając obywateli Ukrainy, którzy znaleźli sie w dramatycznej sytuacji. Z potrzeby serca policjanci i pracownicy podlaskich komend zorganizowali zbiórkę niezbędnych produktów. Przez dwa dni przynosili do swoich jednostek artykuły medyczne, spożywcze, higieniczne oraz dziecięce. Wkrótce zebrane artykuły trafią do potrzebujących. Jak zapowiadają policjanci i pracownicy to dopiero początek akcji.