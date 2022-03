Policjanci zatrzymali włamywaczy w chwili, gdy wiercili otwór w szybie wentylacyjnym, by dostać się do zakładu jubilerskiego Data publikacji 03.03.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj Kryminalni ze Starego Miasta zatrzymali na gorącym uczynku dwóch mężczyzn odpowiedzialnych za włamania, do jakich doszło w ostatnim okresie na terenie tej dzielnicy. Sprawcy wpadli podczas próby dostania się do zakładu jubilerskiego przez szyb wentylacyjny. W trakcie przeszukań zabezpieczono kilkadziesiąt sztuk specjalistycznych elektronarzędzi, które wykorzystywali podczas procederu. Policjanci sprawdzają też, czy zatrzymani nie mają związku z innymi podobnymi zdarzeniami. Wobec mężczyzn zastosowany został tymczasowy areszt na okres 2 miesięcy. Za czyny, o które są podejrzani, grozi im kara do 10 lat pozbawienia wolności.

Wyposażenia w narzędzia budowlane pozazdrościłby im niejeden fachowiec. Diamentowe otwornice, kilkadziesiąt sztuk profesjonalnych elektronarzędzi w postaci wiertnic, wiertarek i szlifierek akumulatorowych oraz podnośników hydraulicznych to tylko część przedmiotów, jakie wykorzystywali dwaj mężczyźni przebywający na terenie Wrocławia. Nie używali ich jednak do prac remontowych, a do włamań. Podejrzanych rozpracowali funkcjonariusze z Wydziału Kryminalnego Komisariatu Policji Wrocław Stare Miasto, którzy drobiazgowo analizowali okoliczności związane ze zdarzeniami, jakie odnotowali na terenie dzielnicy.

Kolejnym elementem prowadzonych działań było namierzenie i zatrzymanie podejrzanych. Sprawcy wpadli na gorącym uczynku podczas włamania do jubilera. Mężczyźni próbowali dostać się do pomieszczeń zakładu, wiercąc otwór w szybie wentylacyjnym. Po zatrzymaniu 49 i 54-latek trafili do policyjnego aresztu.

Jak ustalili zajmujący się tą sprawą funkcjonariusze, mężczyźni mają na swoim koncie dodatkowo włamanie do punktu skupu złota oraz kantoru wymiany walut. Oprócz ujawnionego w toku przeszukań sprzętu w postaci narzędzi budowlanych policjanci zabezpieczyli też telefony komórkowe, karty sim oraz sprzęt elektroniczny o łącznej wartości kilkudziesięciu tysięcy złotych. Obecnie funkcjonariusze sprawdzają związek zatrzymanych mężczyzn z innymi zdarzeniami w postaci włamań. Nie są również wykluczone zatrzymania w tej sprawie kolejnych członków grupy.

Wobec podejrzanych zastosowany został środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztu na okres 2 miesięcy. Za kradzieże z włamaniami grozi im kara nawet do 10 lat pozbawienia wolności.

(KWP we Wrocławiu / kp)

Film 412-123688.mp4 Aby obejrzeć film włącz obsługę JavaScript w swojej przelądarce. Pobierz plik 412-123688.mp4 (format mp4 - rozmiar 42.46 MB)