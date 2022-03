Pomagają nie tylko na granicy Data publikacji 03.03.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj Funkcjonariusze kraśnickiego patrolu przed północą zauważyli na jednym z parkingów pojazd, w którym, znajdowało się kilka osób. Okazało się, że to rodzina z dwojgiem małych dzieci. Cztery dni temu uciekli z Kijowa, gdzie zbombardowana i zniszczona została ich ulica. Przekazali, że od tamtej pory mimo niskich temperatur śpią tylko w samochodzie, w którym znajduje się cały ich dobytek. Policjanci skontaktowali się z jednym z lokali w Kraśniku. Tam rodzina otrzymała darmowy nocleg i jedzenie. Uchodźcy nie kryli wdzięczności za pomoc, której się nie spodziewali.

Od kilku dni sytuacja na granicy wschodniej jest bardzo trudna. Granicę polsko-ukraińską przekraczają liczne grupy uchodźców. Policjanci wraz z innymi służbami, organami i instytucjami nieustannie wspierają w każdy możliwy sposób wszystkich potrzebujących. Nie oznacza to jednak, że nie zwracamy uwagi na to, co dzieje się wewnątrz kraju.

Wczoraj przed północą, na jednym z parkingów na obrzeżach Kraśnika, patrol prewencji zauważył niewielki pojazd osobowy. Kiedy funkcjonariusze podjechali bliżej, dostrzegli w środku mimo niskiej temperatury na zewnątrz, dwoje dorosłych z małymi dziećmi. Okazało się, że to uchodźcy z Kijowa na Ukrainie, którzy wyjechali, bo ich ulica została zbombardowana i zniszczona, a ojciec nie był zdolny do służby wojskowej. Cały swój dobytek spakowali w walizki i uciekli.

Mężczyzna przyznał policjantom, że są skrajnie zmęczeni, gdyż od 4 dni podróżują bez noclegu. Funkcjonariusze mimo późnej pory skontaktowali się przez dyżurnego z jednym z lokali na terenie Kraśnika, który nieodpłatnie udostępnił rodzinie miejsca noclegowe oraz posiłki. Funkcjonariusze pomogli uchodźcom przenieść się na nocleg, niosąc na rękach utrudzone dzieci.

Zwracajmy uwagę na takie sytuacje i nie bądźmy obojętni. Wiele osób, które ucieka przed wojną, jest wycieńczonych podróżą, warunkami pogodowymi, zdezorientowanych całą sytuacją.

Przypominamy, że w nocy często panują ujemne temperatury, współpracujmy ze służbami oraz instytucjami, aby nieść potrzebującym pomoc.

(KWP w Lublinie / kp)