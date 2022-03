Policjanci ruchu drogowego zorganizowali zbiórkę dla ukraińskich policjantów i ich rodzin Data publikacji 03.03.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjanci ruchu drogowego z Gdańska zaangażowali się w pomoc ukraińskim policjantom, a także ich rodzinom, które ze względu na wojnę zmuszone zostały do opuszczenia swojej ojczyzny. Funkcjonariusze przez kilka ostatnich dni gromadzili dary, które teraz trafią do potrzebujących.

Gdańscy policjanci ruchu drogowego bardzo szybko zareagowali na tragedię, jaka spotkała naszych wschodnich sąsiadów. Mundurowi przez kilka ostatnich dni prowadzili zbiórkę artykułów spożywczych, higienicznych, opatrunkowych oraz leków, które trafią teraz do ukraińskich policjantów i ich rodzin.

Policjanci w budynku wydziału ruchu drogowego wyznaczyli specjalne ogólnodostępne miejsce, gdzie funkcjonariusze przynosili potrzebne produkty, a cała akcja rozpoczęła się od wpisu policjantki na jednym z komunikatorów społecznościowych. Wśród przyniesionych darów znalazły się m.in.: woda, żywność, w tym jedzenie dla dzieci, koce, śpiwory, środki higieniczne, baterie, zapałki, zestawy pierwszej pomocy oraz leki. Wczoraj zebrane produkty przewieziono do Oddziału Prewencji Policji KWP w Gdańsku. Stamtąd cześć artykułów trafi do rodzin ukraińskich policjantów, które przyjadą do Gdańska. Pozostałe przedmioty zostaną przekazane ukraińskim policjantom, którzy walczą za swój kraj i odpierają rosyjską inwazję.

„Pomagamy i chronimy” to nie tylko motto polskiej Policji, ale misja, którą funkcjonariusze wypełniają z dumą.

(KWP w Gdańsku / sc)