Policjanci pomagali dzieciom z Ukrainy

W środę, 2 lutego 2022 r. od godziny 22.00 do wczesnych godzin porannych, policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Kościerzynie pomagali przy sprawnym, bezpiecznym i prawidłowym pilotażu przejazdu autokarów do powiatu kościerskiego dzieci z ukraińskich domów dziecka wraz z ich opiekunami. Zabezpieczenie przebiegło bez zakłóceń, a ponadto obecność i opieka policjantów dodawała otuchy dzieciom w tym trudnym dla nich czasie. Pilotaż rozpoczął się na autostradzie A1 w miejscowości Warlubie i prowadził do Domu Wczasów Dziecięcych w Wygoninie oraz do Powiatowego Centrum Młodzieży w Garczynie. Policjanci pomogli dzieciom i dorosłym wypakować ich bagaże. Dzieci i opiekunowie byli bardzo zmęczeni, ponieważ ich podróż do bezpiecznego miejsca trwała ponad trzy dni.

