Usłyszał sześć zarzutów, w tym za napad na kantor Data publikacji 03.03.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj Na 12 lat za kratki może trafić 19-letni mieszkaniec Kruszwicy, którego zatrzymali tamtejsi policjanci. Mężczyzna trafił do policyjnego aresztu za groźby karalne i znieważenie policjantów, ale inowrocławski dyżurny, na podstawie drobnych szczegółów ustalonych do innej sprawy, nabrał podejrzeń, że może on też być sprawcą napadu na kantor. Funkcjonariusz się nie mylił.

W miniony poniedziałek, 28.02.2022 r.,około południa, w Inowrocławiu zamaskowany sprawca wszedł do jednego z kantorów. Tam zastraszył właściciela przedmiotem przypominającym broń i zażądał pieniędzy. Stanowcza reakcja mężczyzny spłoszyła sprawcę. Inowrocławscy kryminalni między innymi na podstawie dostępnych materiałów z monitoringu ustalili rysopis sprawcy i rozpoczęli jego poszukiwania.

Również tego samego dnia, w godzinach popołudniowych, kruszwiccy policjanci przyjęli zawiadomienie o groźbach karalnych kierowanych wobec kilku osób przez 19-latka. Skierowani na miejsce funkcjonariusze ustalili przebieg tego zdarzenia i po chwili, na jednej z ulic, zatrzymali wskazanego w zgłoszeniu mężczyznę. 19-latek podczas interwencji znieważył policjantów i naruszył też nietykalność jednego z nich. Policjanci kompletowali dowody przeciwko niemu, ale, jak się szybko okazało, mężczyzna miał na koncie znacznie więcej.

Wszystkie zdarzenia i interwencje zgłaszane inowrocławskiej Policji trafiają najpierw do centrum dowodzenia, czyli do dyżurnego. To policjant na tym stanowisku ma wiedzę jakie działania i gdzie prowadzą poszczególni funkcjonariusze na terenie powiatu. Gdy zatrzymany do kruszwickiej sprawy mężczyzna został przywieziony do Inowrocławia i trafił do policyjnego aresztu, dyżurny nabrał podejrzeń, na podstawie pewnych drobnych szczegółów, że może on też mieć związek z napadem na kantor. Nie mylił się.

Potweirdziło się to już następnego dnia, 01.03.2022 r., na podstawie pogłębionych policyjnych analiz i zebranych dowodów. Obie sprawy, ta dotycząca przestępstw zgłoszonych policjantom w Kruszwicy i napad na kantor w Inowrocławiu, zostały połączone w jedno obszerne postępowanie. Zatrzymany 19-letni kruszwiczanin usłyszał sześć zarzutów: usiłowania rozboju na kantor z przedmiotem przypominającym broń, gróźb karalnych wobec członków rodziny oraz sąsiadki, a także znieważenia policjantów i naruszenia nietykalności cielesnej jednego z nich.

Podejrzany wczoraj, 02.03.2022 r., został doprowadzony do prokuratury i sądu z wnioskiem o jego tymczasowe aresztowanie. Decyzją sądu trafił za kraty na najbliższe trzy miesiące. Mężczyźnie grozi kara więzienia do 12 lat.

(KWP w Bydgoszczy / mw)