СПЕЦІАЛЬНА ІНФОЛІНІЯ ДЛЯ БІЖЕНЦІВ З УКРАЇНИ ТА ЇХ РОДИН НА ТЕРЕНІ ПОЛЬЩІ Data publikacji 03.03.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj Головне Управління Поліції ввело в дію чергові номери, а також контакти електронної пошти для осіб, які хочуть переказати Поліції інформацію про випадки торгівлі людьми, сексуальні злочини і зникнення біженців та їх родин, які перебувають на терені Польщі в зв’язку зі збройними діями на території України.

Центр пошуку зниклих людей Головного Управління Поліції впровадив спеціальний номер телефону 47 72 123 07 (для осіб, які телефонують з-за кордону, +48 47 72 123 07), а також електронну пошту cpozkgp@policja.gov.pl, за допомогою яких можна передавати і отримувати інформацію, а також допомогу в ситуаціях, пов’язаних зі зникненням людей, які перетнули польський кордон в зв’язку зі збройними діями на території України.

ЦПЗЛ ГУП, своєчасно контролюючи дії, здійснювані одиницями Поліції на території країни в сфері пошуку зниклих осіб, буде постійно співпрацювати в цій сфері з одиницями урядової та публічної адміністрації і позаурядовими організаціями, які займаються підтримкою Поліції в пошуках осіб, що пропали.

Відділ Боротьби з Торгівлею Людьми Кримінального Офісу ГУП має два канали комунікації. На адресу: handelludzmibsk@policja.gov.pl можна надіслати поліцейським інформацію про всілякі прояви торгівлі людьми. Додатково впроваджено спеціальну інформаційну лінію за номером: 664 974 934 (для осіб, які телефонують з-за кордону, +48 664 974 934). Телефонуючі за цим номером, можна переказати інформацію, що стосується як торгівлі людьми, так і сексуальних злочинів, педофілії чи дитячої порнографії.

Ця інформаційна лінія також використовується для контактів з позаурядовими організаціями в сфері надання допомоги жертвам цих злочинів.