СПЕЦИАЛЬНАЯ ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ ДЛЯ БЕЖЕНЦЕВ ИЗ УКРАИНЫ И ИХ СЕМЕЙ В ПОЛЬШЕ Data publikacji 03.03.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj Главное управление полиции задействовало номера экстренных телефонов и контакты электронной почты для людей, которые хотят передать Полиции информацию о случаях торговли людьми, сексуальных преступлениях и исчезновениях беженцев и членов их семей, проживающих на территории Республики Польша в связи с вооруженными действиями на территории Украины.

Центр поиска пропавших людей Главного управления полиции открыл специальный телефонный номер 47 72 123 07 (для звонков из-за границы +48 47 72 123 07) и электронный почтовый ящик: cpozkgp@policja.gov.pl, где вы можете отправить и получить информацию и помощь в ситуациях, связанных с исчезновением людей, которые пересекли границу Республики Польша в связи с военными действиями, проводимыми в Украине.

Центр поиска пропавших людей Главного управления полиции, контролируя действия, проводимые подразделениями полиции в стране в области поиска пропавших людей, будет постоянно сотрудничать с органами правительства и государственной администрации и неправительственными организациями, которые поддерживают полицию в поиске пропавших без вести лиц.

Отдел по борьбе с торговлей людьми Уголовного бюро людей Главного управления полиции ведёт два канала связи. Информацию обо всех формах торговли людьми можно отправить в полицию по адресу электронной почты: handelludzmibsk@policja.gov.pl. Дополнительно работает специальная линия помощи: 664 974 934 (для звонков из-за границы +48 664 974 934). Позвонив по этому номеру, вы можете предоставить информацию о торговле людьми, а также о преступлениях на сексуальной почве, педофилии и детской порнографии.

Телефон доверия также используется для связи с неправительственными организациями, помогающими жертвам этих преступлений.