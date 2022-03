Szczęście w nieszczęściu - dzielnicowy pomógł nieprzytomnej kobiecie Data publikacji 04.03.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj Asp. szt. Marek Golisz znalazł się w odpowiednim miejscu i odpowiednim czasie. Policjant z Bielan pomógł nieprzytomnej obywatelce Ukrainy, która zasłabła w samochodzie. O pomoc poprosiła kobieta, która swoim autem wiozła matkę z córką do hostelu na Bielanach, gdzie zakwaterowani są uchodźcy. Na miejsce została wezwana karetka pogotowia, która zabrała kobietę do szpitala. Dzielnicowy, który mówi po ukraińsku, dowiedział się, że kobieta w wojnie straciła osobę najbliższą.

To już kolejny raz, kiedy policjant z Bielan znalazł się w odpowiednim miejscu i czasie. Wczoraj, tuż przed 15.00, aspirant sztabowy Marek Golisz był w okolicach stacji benzynowej przy ul. Conrada. W pewnym momencie podbiegła do niego kobieta, prosząc o pomoc. Mieszkanka Warszawy swoim samochodem przewoziła dwie osoby z granicy polsko - ukraińskiej do hostelu na Bielanach. W pewnym momencie jedna z kobiet straciła przytomność.

Policjant od razu przystąpił do udzielania pierwszej pomocy. Po kilku minutach obywatelka Ukrainy na szczęście odzyskała przytomność. Aspirant sztabowy Marek Golisz wezwał na miejsce karetkę, która w ciągu kilku minut była na miejscu. Kobieta została przewieziona do szpitala.

Dzielnicowy, który dobrze zna język ukraiński, dowiedział się, że kobieta na wojnie straciła bliską osobę. Dzięki szybkiej reakcji policjanta nie doszło do tragedii, a kobiecie na czas została udzielona pomoc.

