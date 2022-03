Dwie rodziny z Ukrainy znalazły schronienie u policjanta

Wielu mieszkańców Ukrainy w obliczu wojny przyjeżdża do Polski w poszukiwaniu bezpiecznego miejsca. Ich podróż do granicy Polski czasem trwa nawet kilka dni. Jedną z osób chętnych do niesienia pomocy jest sieżant Andrzej Bartkowiak, który przyjął pod swój dach dwie ukraińskie rodziny. Policjant nie pozostał obojętny na ich tragiczny los.