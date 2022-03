Lubuska drogówka pomaga na wschodniej granicy Data publikacji 04.03.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjanci z województwa lubuskiego, między innymi ze Świebodzina, czuwają nad bezpieczeństwem i pomagają uchodźcom przy wschodniej granicy Polski. Wykorzystując swoje doświadczenia, policjanci drogówki starają się, by ruch w tamtym rejonie kraju odbywał się jak najpłynniej.

Policjanci z województwa lubuskiego, w tym ze Świebodzina, pełnią służbę przy granicy z Ukrainą. W dzień i w nocy czuwają nad bezpieczeństwem osób uciekających przed wojną. Pomagają uchodźcom trafić do odpowiednich punktów, gdzie przekazane im będą najpotrzebniejsze informacje, w tym gdzie zostaną przyjęci i będą mogli się schronić. Pomoc oraz budowane poczucie bezpieczeństwa wśród tych ludzi jest bardzo ważne, ponieważ sam strach, wywołany wojną potęgowany może być sytuacją znalezienia się w obcym kraju, daleko od domu, bez środków do życia i najpotrzebniejszych rzeczy dla najbliższych, w szczególności dzieci. Mundurowi pilnują by ludziom tym nie stała się krzywda.

(KWP w Gorzowie Wlkp. / kp)