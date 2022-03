Zatrzymani za nawoływanie do nienawiści wobec uchodźców Data publikacji 04.03.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj Dzięki pracy policjantów z Wydziału d/w z Cyberprzestępczością KWP w Lublinie zostało ustalonych i zatrzymanych 4 mieszkańców województwa lubelskiego, którzy na portalach społecznościowych nawoływali do przestępstw z nienawiści i ataków na uchodźców. To mężczyźni w wieku 26, 29,30 i 35 lat. Za nawoływanie do nienawiści na tle różnic narodowościowych, etnicznych, rasowych, wyznaniowych grozi kara do 2 lat pozbawienia wolności.

Wraz z rozpoczętym konfliktem zbrojnym na Ukrainie i związanym z nim napływem do Polski uchodźców, ruszyła szeroka akcja pomocy dla tych, którzy uciekając przed wojną, szukają schronienia. Chęć pomocy uchodźcom spotkała się z ogromnym odzewem wśród społeczeństwa. Jednak znaleźli się i tacy, którzy tę trudną sytuację wykorzystują do tego, by siać zamęt, strach i panikę oraz nawoływać do mowy nienawiści wobec osób, które uciekają przed wojną.

W ostatnich dniach w mediach społecznościowych pojawiały się niepokojące informacje dotyczące sytuacji związanej z zagrożeniem bezpieczeństwem mieszkańców województwa lubelskiego, a szczególnie terenów przygranicznych.

Na portalach społecznościowych publikowano posty, w których kłamliwie informowano okradaniu przez uchodźców sklepów, posesji, napaściach na kobiety i dzieci, o szturmowaniu szkół i hal. Członkowie grup pseudokibiców apelowali o organizowanie się do „patrolowania” miejscowości przygranicznych oraz o „zjednoczenie sił w celu oczyszczania miasta”.

Publikowane w komentarzach inwektywy wobec uchodźców były przekazywane dalej. W ten sposób doszło nie tylko do powielania fake newsów wśród społeczeństwa, ale przede wszystkim przestępstwa nawoływania do nienawiści.

Takie wpisy monitorowali w ostatnich dniach policjanci z Wydziału d/w z Cyberprzestępczością KWP w Lublinie. To właśnie dzięki nim ustalone zostały osoby- mieszkańcy woj. lubelskiego, którzy w internecie nawoływali do nienawiści wobec uchodźców. Wszystkie ustalenia operacyjnych z KWP trafiły do policjantów poszczególnych powiatów.

Wczoraj policjanci z Puław zatrzymali 29-letniego mieszkańca gminy Wąwolnica, podejrzanego o publiczne nawoływanie do nienawiści do osób pochodzących z Bliskiego Wschodu. 29-latek na jednym z portali społecznościowych zamieścił wulgarny wpis, w którym publicznie nawoływał do nienawiści takich osób oraz je znieważył. Mężczyzna trafił do policyjnego aresztu. Funkcjonariusze zabezpieczyli też sprzęt służący do popełnienia przestępstwa. Dzisiaj 29-latek zostanie doprowadzony do prokuratury z wnioskiem o zastosowanie wobec niego środka zapobiegawczego.

Z kolei kryminalni z powiatu świdnickiego zatrzymali 35-letniego mieszkańca gminy Mełgiew, który na portalu społecznościowym umieścił komentarz na jednym z wątków dyskusyjnych. Został zatrzymany i osadzony w policyjnym areszcie, a następnie usłyszał zarzut w sprawie. Prokuratura zastosowała wobec mężczyzny środek zapobiegawczy w postaci dozoru policji.

Kolejny z zatrzymanych mężczyzn to zatrzymany przez policjantów z Tomaszowa Lubelskiego 30-letni mieszkaniec gminy Tyszowce, który za pośrednictwem portalu społecznościowego na jednej z grup społecznościowych zamieścił wpis propagujący mowę nienawiści.

Z kolei kryminalni z chełmskiej komendy zatrzymali 26-letniego mieszkańca gminy Kamień, który na portalu społecznościowym zamieszczał wpisy nawołujące do nienawiści na tle narodowościowym wobec uchodźców z Ukrainy oraz Bliskiego Wschodu. Policjanci przeszukali zajmowane przez niego pomieszczenia i zabezpieczyli telefon komórkowy oraz laptop.

Dzisiaj z udziałem zatrzymanego będą wykonywane dalsze czynności procesowe

Zgodnie z obowiązującymi przepisami karnymi za nawoływanie do nienawiści na tle różnic narodowościowych, etnicznych, rasowych, wyznaniowych grozi kara do 2 lat pozbawienia wolności.

Informujemy, że uchodźcy z Ukrainy to w przeważającej części kobiety z dziećmi. Wśród nich mogą pojawiać się mężczyźni, głównie obcokrajowcy, którzy są studentami na Ukraińskich uniwersytetach. Oni również uciekają przed wojną i poprzez nasz kraj próbują wrócić do swoich domów.

(KWP w Lublinie / kp)