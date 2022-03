Na rzecz policjantów z Ukrainy Data publikacji 04.03.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj Zarząd Wojewódzki NSZZ Policjantów w Bydgoszczy, w ramach ogólnopolskiej akcji Zarządu Głównego, zorganizował zbiórkę, w którą włączyli się policjanci i pracownicy cywilni ze wszystkich jednostek w województwie kujawsko-pomorskim. Zebrane artykuły zostały przekazane na potrzeby funkcjonariuszy ukraińskiej Policji.

Nawiązany kontakt z Koleżankami i Kolegami z Ukrainy pozwala na bieżąco weryfikować potrzeby i braki, z jakimi się obecnie borykają. Funkcjonariusze ukraińskiej Policji walczą razem z żołnierzami o niepodległość swojej ojczyzny, dlatego czujemy obowiązek pomocy i wsparcia naszych Kolegów.

Stąd Zarząd Wojewódzki NSZZ Policjantów w Bydgoszczy, wspólnie z kujawsko-pomorską Policją, na czele z Komendantem Wojewódzkim Policji w Bydgoszczy, podjął decyzję o zorganizowaniu zbiórki na rzecz potrzeb funkcjonariuszy ukraińskiej Policji. Jej inicjatorem był Zarząd Główny NSZZ Policjantów, a odpowiedź naszego środowiska była ogromna. Środki opatrunkowe, latarki, baterie, leki przeciwbólowe, koce termiczne, czy śpiwory.... nie sposób wszystkiego wymienić.

Wszystko dziś w nocy pojechało do Warszawy, a stamtąd na granicę do naszych Kolegów – Policjantów z Ukrainy.

Do naszej zbiórki dołączyli się także uczniowie Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego WSNoZ w Bydgoszczy oraz żołnierze C Company, 407th CA Battalion US Army.

Zachęcamy do wsparcia naszych Kolegów!

Wpłat można dokonywać na rachunek bankowy ZG NSZZP – ING Bank Śląski S.A. nr 55 1050 1025 1000 0090 8154, z dopiskiem „Pomoc ukraińskim policjantom”

Zebrane środki zostaną przekazane za zakup potrzebnych artykułów. Pozyskane w ten sposób środki ochrony osobistej, łączności, leki, zostaną przewiezione na granicę i przekazane policjantom z Ukrainy.

(KWP w Bydgoszczy / sc)