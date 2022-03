SŁUŻYĆ I POMAGAĆ! Dolnośląscy policjanci pomagają przy granicy i organizują zbiórki najpotrzebniejszych rzeczy Data publikacji 04.03.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj Kilka dni temu pierwsi dolnośląscy policjanci skierowani zostali w rejony przygraniczny, gdzie wspólnie z mundurowymi innych służb dbają o bezpieczeństwo osób przekraczających granicę polsko-ukraińską. Natomiast lubińscy policjanci, którzy pozostali w swoim mieście, zainicjowali zbiórkę na rzecz funkcjonariuszy z Ukrainy, którzy walczą na froncie o swój kraj. Do akcji włączyło się, oprócz mundurowych z Lubina, Polkowic, Głogowa, Wołowa, także wielu mieszkańców powiatu lubińskiego, uczniów miejscowych szkół, właścicieli aptek i mnóstwo osób dobrego serca, których nie sposób wymienić. Dzięki IPA Głogów i IPA Wrocław-Poland wszystkie kartony dotrą do Lwowa i Tarnopola.

Od kilku miesięcy dolnośląscy policjanci pełnią służbę wzdłuż wschodniej granicy Polski. Wcześniej był to obszar granicy polsko-białoruskiej, a od kilku dni służą także przy granicy z Ukrainą. Pomagają obywatelom tego kraju, którzy ucierpieli w wyniku działań wojennych i szukają schronienia w Polsce. Policjanci pełnią służbę razem z funkcjonariuszami innych służb mundurowych. Dbają o bezpieczeństwo w ruchu drogowym, pomagają w dotarciu do miejsc noclegowych i wyznaczonych punktów pomocy.

Funkcjonariusze Komendy Powiatowej Policji w Lubinie, którzy został w powiecie, nie pozostali obojętni na krzywdę kolegów zza wschodniej granicy i zorganizowali zbiórkę artykułów potrzebnych dla ukraińskich policjantów walczących na froncie o swoją ojczyznę.

Na apel mundurowych błyskawicznie odpowiedzieli ludzie dobrego serca. W kilka dni udało się zebrać ogromne ilości sprzętu w postaci leków, strzykawek i igieł, środków opatrunkowych, sprzętu specjalistycznego do przetaczania krwi oraz innych środków medycznych. Dodatkowo, zebrano masę żywności długoterminowej, plecaków, śpiworów, karimat, latarek, baterii i całe mnóstwo innych specjalistycznych przedmiotów.

Pomoc zorganizowana w kilka dni była bezinteresowna i szczera, co zasługuje na najwyższe uznanie.

To jednak nie koniec zbiórki. Pierwsza tura ruszyła w drogę, dzięki pomocy funkcjonariuszom należącym do IPA Głogów i IPA Wrocław Poland. Potrzeby w dalszym ciągu są ogromne, więc to nie koniec zbiórki. Działamy dalej! Kolejny transport planowany jest w przyszłym tygodniu.

Mamy nadzieję, że ten zwykły ludzki odruch i dar naszych serc choć w części pomoże potrzebującym pomocy ukraińskim policjantom.

mł. asp. Aleksandra Pieprzycka

Źródło: KPP w Lubinie

asp. szt. Sylwia Serafin

