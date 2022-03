Pomagamy obywatelom Ukrainy Data publikacji 04.03.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjanci i pracownicy z Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie odpowiedzieli na apel i zorganizowali zbiórkę najpotrzebniejszych rzeczy dla uchodźców z Ukrainy. Zebrane przedmioty i środki czystości trafiły dzisiaj do Zespołu Szkól nr 5 w Lublinie, gdzie zorganizowano interwencyjny punkt noclegowy, w którym przebywa około 150 uchodźców.

Wobec dramatycznych wydarzeń na Ukrainie i napływającymi do Polski uchodźcami wojennymi policjanci i pracownicy z Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie odpowiedzieli na apel i zorganizowali zbiórkę najpotrzebniejszych artykułów. Dzięki dużemu zaangażowaniu zebrano bardzo dużą ilość najpotrzebniejszych rzeczy dla uchodźców (m.in. żywność z długim terminem przydatności, środki czystości i higieny osobistej, odzież dziecięca, zabawki czy koce).

Dzisiaj policjanci i pracownicy cywilni Wydziału Komunikacji Społecznej wraz z podinspektor Renatą Laszczką-Rusek – Naczelnikiem wydziału przekazali zebrane przedmioty. Trafiły one do zorganizowanego w Zespole Szkól nr 5 w Lublinie interwencyjnego punktu noclegowego. Na chwilę obecną przebywa tam blisko 150 uchodźców z Ukrainy, którzy otrzymują tam schronienie. Działają tam też zespoły pierwszego kontaktu świadczące dla uchodźców pomoc psychologiczną i językową. Dla większości osób jest to punkt przystankowy w dalszej drodze.

Policjanci zapowiadają kolejne zbiórki wiedząc, że taka pomoc uchodźcom pokrzywdzonym działaniami wojennymi jest teraz bardzo potrzebna.

młodszy aspirant Kamil Karbowniczek