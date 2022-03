Przemyscy policjanci z pomocą uchodźcom Data publikacji 07.03.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj Pomagamy i chronimy - to motto Polskiej Policji przybrało w ostatnich dniach szczególny wymiar. Przemyscy policjanci, jako funkcjonariusze jednostki, która leży bezpośrednio przy granicy z Ukrainą, od wielu dni udzielają pomocy uchodźcom z Ukrainy.

Pomagamy…

Funkcjonariusze z Przemyśla, od pierwszych godzin po rozpoczęciu konfliktu na Ukrainie, pełnili służbę przy przejściu granicznym w Medyce, na dworcu kolejowym oraz w punkcie buforowym przy ul. Lwowskiej w Przemyślu. To newralgiczne miejsca, do których napływają dziesiątki tysięcy uchodźców, głównie kobiet i dzieci. Pełnienie służby w tych miejscach, to nie tylko dbanie o porządek i bezpieczeństwo, ale przede wszystkim udzielanie pomocy najbardziej potrzebującym, a także olbrzymie wyzwanie i sprawdzian człowieczeństwa.

Trudno pozostać obojętnym widząc płynącą przez granicę rzekę ludzi - głównie matek z dziećmi i osób starszych, wyczerpanych, zdezorientowanych, przerażonych. Przemyscy policjanci udzielają wszelkiej pomocy, choćby poprzez przeniesienie bagaży, przetrzymanie na rękach dziecka, którego matka nie ma już na to sił, czy podanie ciepłego posiłku. Ramię w ramię z funkcjonariuszami z innych służb, wolontariuszami, przedstawicielami wielu instytucji i organizacji, nieprzerwanie - przez 24 godziny na dobę, niosą pomoc i dbają o bezpieczeństwo. Najlepszą nagrodą za ten wysiłek i zmęczenie jest uśmiech dziecka i słowo „dziękuję” usłyszane od kobiety tuż po przekroczeniu granicy.

Chronimy …

Przemyscy policjanci, wspólnie z mundurowymi z innych jednostek z całego kraju, codziennie dbają o bezpieczeństwo mieszkańców naszego powiatu, jak i przebywających na naszym terenie uchodźców. Policjanci zabezpieczają strefę przygraniczną oraz punkty recepcyjne, organizują ruch tak, by mógł odbywać się płynnie. Patrolują ulice, dworce, punkty zakwaterowania uchodźców i reagują na wszystkie przypadki łamania prawa. Policjanci dokładają wszelkich możliwych starań, aby każdy obywatel czuł się bezpiecznie.

Zapewnienie bezpieczeństwa jest najważniejszym zadaniem wszystkich policjantów.