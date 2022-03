44-latek odpowie za nawoływanie do zbrodni na forum internetowym Data publikacji 06.03.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj Dzięki współpracy funkcjonariuszy z wydziału d/w z cyberprzestępczością komendy wojewódzkiej w Rzeszowie i policjantów z Łańcuta, możliwe było zatrzymanie 44-latka. Mężczyzna zamieścił w mediach społecznościowych nienawistny wpis wobec uchodźców, przekraczających polską granicę. Mieszkaniec gminy Żołynia usłyszał zarzut dotyczący nawoływania do popełnienia zbrodni.

Od czasu kiedy za wschodnią granicą wybuchł konflikt zbrojny, w naszym kraju schronienia szukają uchodźcy z Ukrainy. Jest wielu ludzi chcących im pomóc i oferujących mi.in. transport czy zakwaterowanie. Niestety na portalach społecznościowych pojawiają się również wpisy powielające nieprawdziwe informacje o uchodźcach, czy też w bezpośredni sposób nawołujące do ataku na nich. Dlatego funkcjonariusze z wydziału d/w z cyberprzestępczością komendy wojewódzkiej w Rzeszowie na bieżąco monitorują sieć, aby takie osoby nie pozostały bezkarne.

W minioną środę, nienawistny wpis pojawił się na portalu społecznościowym jednego z mieszkańców powiatu łańcuckiego. Jeden z użytkowników na forum nawoływał do popełnienia zbrodni wobec uchodźców. Sprawą zajęli się policjanci z wydziału do walki z cyberprzestępczością z Rzeszowa i łańcuccy kryminalni. Funkcjonariusze szybko namierzyli właściciela konta, na którym zamieszczony był wpis. Mężczyzna został zatrzymany. To 44-letni mieszkaniec gminy Żołynia.

Zebrany w tej sprawie materiał dowodowy pozwolił na przedstawienie mu zarzutu nawoływania do zbrodni. 44-latek przyznał się do winy.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami karnymi - kto publicznie nawołuje do popełnienia zbrodni, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

(KWP w Rzeszowie / mw)