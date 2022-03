Policjanci z Ostrołęki uratowali życie nastolatka Data publikacji 07.03.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj Błyskawiczna reakcja policjantów z posterunku w Łysych ocaliła życie 16-letniego mieszkańca powiatu ostrołęckiego. Nastolatek zaklinował się szyją pomiędzy przęsłami w ogrodzeniu. Był już nieprzytomny. Po uwolnieniu nastolatka policjanci udzielili mu pomocy medycznej, w wyniku której odzyskał przytomność.

Wczoraj, 06.03.2022 r., kilka minut przed 22.00 policjanci z posterunku w Łysych odebrali poważne zgłoszenie. Młody mieszkaniec powiatu poinformował, że na ul. Piwnej w Łysych na płocie wisi mężczyzna, który nie daje oznak życia. Zgłaszający nie był w stanie podać dokładnego adresu miejsca zdarzenia. Mundurowi zdając sobie sprawę z powagi sytuacji ruszyli na ratunek, przy pomocy świateł radiowozu i latarek szukali miejsca zdarzenia. Po niespełna kilkudziesięciu sekundach zauważyli wiszącego bezwładnie na płocie młodego mężczyznę. Jego szyja była zaklinowana pomiędzy przęsłami.

Policjanci podbiegli do nastolatka i go uwolnili. Po zdjęciu z ogrodzenia nastolatek nie dawał oznak życia, dlatego funkcjonariusze udzielili mu pomocy medycznej, w wyniku której na szczęście odzyskał przytomność, po czym na miejsce wezwano karetkę pogotowia. Wstępne ustalenia wskazały, że był to nieszczęśliwy wypadek.

Powyższa sytuacja pokazuje, że szybkie zgłoszenie, to szybka reakcja i większa szansa na uratowanie życia. Dziękujemy osobie zgłaszającej za odpowiedzialną postawę, która w połączeniu z reakcją policjantów uratowała, to co najcenniejsze, czyli życie.

(KWP w Radomiu / mw)