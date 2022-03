„Nie zapomnę tego" - wyjątkowe podziękowania od 9-letniego Bogdana dla lubuskich policjantek

Pełniąc służbę na wschodniej granicy policjanci Samodzielnego Pododdziału Prewencji Policji z Gorzowa Wielkopolskiego pomagają obywatelom Ukrainy bezpiecznie przekroczyć granicę i zaaklimatyzować się w Polsce. Każda spotkana osoba to kolejna dramatyczna historia. Jedną z nich opowiedział mały chłopiec ze Lwowa, który wraz z mamą przyjechał do Polski zostawiając na Ukrainie tatę walczącego za kraj. Opiekę oraz pomoc otrzymał od policjantek, które go wysłuchały i podniosły na duchu. W ramach wdzięczności, chłopiec podarował funkcjonariuszkom laurkę.