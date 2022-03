Handlował wężami, których gatunki są zagrożone wyginięciem Data publikacji 07.03.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjanci z Wydziału do walki z Przestępczością Gospodarczą wrocławskiej komendy miejskiej zatrzymali 50-letniego mężczyznę, który odpowie przed sądem za nielegalny handel zwierzętami. W swojej ofercie miał różne gatunki węży, które są uznane za zagrożone wyginięciem. Kara jaką może orzec sąd za popełnione przestępstwo to nawet 5 lat pozbawienia wolności.

Funkcjonariusze Wydziału do Walki z Przestępczością Gospodarczą Komendy Miejskiej Policji we Wrocławiu przeprowadzili szereg czynności, które doprowadziły do namierzenia i zatrzymania mężczyzny, który nielegalnie handlował zwierzętami.

Podczas czynności ujawniono 11 węży będących przedstawicielami różnych gatunków, z czego zdecydowaną większością były pytony królewskie. Są one zagrożone wyginięciem, a ich handel jest możliwy tylko i wyłącznie w przypadku posiadania ściśle określonych pozwoleń. 50-letni wrocławianin, który oferował sprzedaż pytonów, takich dokumentów nie posiadał.

W związku z popełnieniem przez mężczyznę czynu zabronionego, jakim jest handel zwierzętami, których gatunki są zagrożone wyginięciem, grozić mu może do 5 lat pozbawienia wolności. O jego dalszych losach zdecyduje sąd.

Bądźmy odpowiedzialni i przed zakupem zawsze sprawdzajmy czy źródło, z którego planujemy nabyć zwierzę jest legalne oraz posiada wymagane uprawnienia. Pamiętajmy, że zwierzęta to żywe istoty, które są chronione prawem i należy dbać o ich dobro.

Źródło: KMP we Wrocławiu

Film 412-124251.mp4 Opis filmu: film z zabezpieczonych zwierząt