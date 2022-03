Podziękowania dla dzielnicowych za uratowanie życia Data publikacji 07.03.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj Na ręce Komendanta Miejskiego Policji w Gdańsku i Komendanta Komisariatu Policji na Przymorzu wpłynęło podziękowanie, skierowane do dzielnicowych sierż. szt. Macieja Flora oraz mł.asp. Natalii Wrońskiej. Ich autorką jest kobieta, która dziękuje policjantom za szybką reakcję i uratowanie życia jej mężowi, który na przejściu dla pieszych został potrącony przez kierującego samochodem osobowym. Podjęta przez policjantów resuscytacja poszkodowanego bezpośrednio przyczyniła się do uratowania życia mężczyzny.

8 stycznia 2022 roku mundurowi byli świadkami wypadku drogowego, podczas którego kierowca potrącił 75-letniego mężczyznę, który przechodził przez wyznaczone przejście dla pieszych. Dzielnicowi, widząc, w jakim stanie znajduje się potrącony 75-latek, natychmiast podjęli czynności ratujące życie i przystąpili do jego resuscytacji. Pierwsza pomoc przedmedyczna trwała do czasu przyjazdu karetki. Poszkodowany mężczyzna został zabrany do szpitala.

Żona 75-latka doceniając szybką reakcję i postawę policjantów, wystosowała specjalne podziękowania. Opisała ona w nich całą sytuację oraz dziękowała za uratowanie życia jej męża ”...Dzięki natychmiastowej i niezwykle profesjonalnej akcji, podjętej przez znajdującego się w pobliżu funkcjonariusza policji Pana Macieja Flora i jego służbowej koleżanki udało się po kilku minutach przywrócić funkcje życiowe męża. Lekarze stwierdzili, że mój mąż nie miał szans na przeżycie, gdyby nie pomoc i sprawna akcja resuscytacji podjęta niezwłocznie przez oboje funkcjonariuszy… ”.

(KWP w Gdańsku / mw)