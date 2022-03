Policjanci pomagali uchodźcom z Ukrainy, którzy przyjechali do Gdyni Data publikacji 07.03.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj Gdyńscy policjanci bardzo zaangażowali się w pomoc uchodźcom z Ukrainy. Wczoraj do Gdyni przyjechały kolejne pociągi z uchodźcami. Funkcjonariusze pomagali im w przeniesieniu bagaży, kierowali do punktu informacyjnego oraz pilotowali przejazd autokarów do ośrodków, w których uchodźcy otrzymali schronienie.

Gdyńscy policjanci od początku inwazji na Ukrainę włączyli się w pomoc uchodźcom. Mundurowi zorganizowali zbiórkę niezbędnych rzeczy dla nich, a podczas każdego przyjazdu do Gdyni, stróże prawa dbają o ich bezpieczeństwo i udzielają pierwszego wparcia po wyjściu z pociągów.

Wczoraj policjanci ponownie wspierali przyjezdnych do Gdyni Ukraińców, pomagając im przy wypakowaniu bagaży z pociągu, a następnie przy przeniesieniu ich do transportu, który czekał na kolejną podróż do miejsc docelowych. Następnie mundurowi pilotowali autobusy, którymi nasi wschodni sąsiedzi zostali przewiezieni do miejsc zakwaterowania. W trakcie tej podstawowej pomocy, rozmawiali z uchodźcami udzielając im wsparcia i otuchy poprzez serdeczne i ciepłe słowa.