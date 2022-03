„Wychowanie młodego pokolenia Polaków to kapitał, którego nie możemy zmarnować” – Medal KEN dla funkcjonariuszki w Opatowa Data publikacji 07.03.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj Wczoraj w Dobromierzu odbyła się konferencja z udziałem wychowawców i nauczycieli z województwa świętokrzyskiego. Podczas tej uroczystości Szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych Jan Józef Kasprzyk w imieniu Ministra Edukacji i Nauki Przemysława Czarnka wręczył Medale Komisji Edukacji Narodowej osobom szczególnie zasłużonym w wychowaniu patriotycznym młodego pokolenia. Wśród wyróżnionych znalazła się funkcjonariuszka Komendy Powiatowej Policji w Opatowie mł. asp. Katarzyna Czesna – Wójcik.

Wczoraj w Zespole Przedszkolno-Szkolnym w Dobromierzu odbyła się uroczysta konferencja „Nigdy więcej wojny!” z udziałem ministra Jana Józefa Kasprzyka, której towarzyszyła ceremonia wręczenia odznaczeń resortowych Medali Komisji Edukacji Narodowej oraz medalu „Pro Patria”. Wyróżnienia otrzymały osoby szczególnie zaangażowane w wychowanie młodzieży i kultywowanie polskich tradycji niepodległościowych. Wśród odznaczonych, w uznaniu za dotychczasową pracę społeczno-wychowawczą znalazła się funkcjonariuszka Komendy Powiatowej Policji w Opatowie mł. asp. Katarzyna Czesna – Wójcik.

„(…)To wyraz wdzięczności państwa polskiego wobec państwa pracy na tym najważniejszym polu, jakim jest wychowanie młodzieży(…). Życzę Państwu i sobie, abyśmy ten najcenniejszy dar, jakim jest niepodległość przekazali tym najmłodszym, a oni niech poniosą niepodległą Polskę w przyszłość! Polskę dumną, samodzielną, silną wewnętrznie (…). Wychowanie młodego pokolenia Polaków to kapitał, którego nie możemy zmarnować”. - mówił Szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych Jan Kasprzyk do wyróżnionych Medalami Komisji Edukacji Narodowej.

Opr. KCW

Źródło: KPP Opatów