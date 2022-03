16 osób zatrzymanych w marcu za pomocnictwo w nielegalnym przekraczaniu granicy

Już pierwszego marca wieczorem policjanci z Warszawy pełniący służbę w powiecie siemiatyckim zatrzymali kierowcę hondy. Z ustaleń funkcjonariuszy wynikało, że mężczyzna przyjechał w okolice granicy żeby zabrać osoby nielegalnie przebywające w Polsce. W trakcie kontroli przyznał, że taki jest właśnie cel jego wizyty na Podlasiu. Obywatel Ukrainy został zatrzymany, a jego samochód trafił na policyjny parking.

W środę wieczorem w Łapach policjanci z białostockiej drogówki zwrócili uwagę na samochód na opolskich tablicach rejestracyjnych, który jechał bez włączonych świateł. Jak ustalili policjanci za kierownicą toyoty siedział 26-letni obywatel Ukrainy, który nie miał uprawnień do kierowania. Jego pasażerami byli 3 obywatele Sudanu i obywatel Erytrei. Okazało się, że mężczyźni przebywali nielegalnie na terenie Polski.

Do kolejnych zatrzymań doszło w czwartek. Policjanci z łódzkiego oddziału prewencji zatrzymali do kontroli renault w okolicach Michałowa. Za kierownicą siedział 35-letni obywatel Rosji. Chwilę później w to miejsce przyjechał kolejny pojazd, tym razem audi. Za jego kierownicą siedział 22-letni obywatel Ukrainy. Kilka godzin później mundurowi zatrzymali do kontroli volkswagena i audi. Za kierownicą pierwszego siedział 30-letni obywatel Mołdawii, który podróżował wraz z 20-letnią obywatelką Ukrainy. Natomiast za kierownicą drugiego pojazdu siedział 27-letni obywatel Rosji, wraz z młodszym o rok pasażerem. Z uzyskanych przez policjantów informacji wynikało, że jechali oni po osoby, które nielegalnie przekroczyły granicę.

Kolejne osoby podejrzane o udział w tym przestępczym procederze policjanci zatrzymali w Michałowie w piątek nad ranem. W dwóch zatrzymanych przez funkcjonariuszy skodach jechało 3 obytwateli Ukrainy: 45,34 i 25-latek. Mężczyźni w swoich pojazdach przewozili 7 obywateli Iraku, którzy nielegalnie przebywali na terenie Polski.

Do kolejnych zatrzymań doszło w sobotę i niedzielę. 25-letni kierowca fiata wpadł w ręce mundurowych w sobotę nad ranem. Chwilę później mundurowi zatrzymali do kontroli mercedesa. Za kierownicą pojazdu siedział 41-letni mieszkaniec województwa zachodniopomorskiego. Z informacji posiadanych przez policjantów wynikało, że mężczyźni przyjechali odebrać nielegalnych imigrantów. Z kolei w niedzielę policjanci zatrzymali dacię, za kierownicą której siedział 24-letni obywatel Ukrainy. Chwilę póżniej do tego samego patrolu podjechał inny pojazd tej samej marki. Z uzyskanych przez policjantów informacji wynikało, iż mężczyźni również prawdopodobnie mieli przewieźć osoby, które nielegalnie przekroczyły granicę.

Wszystkie osoby zostały zatrzymane przez policjantów w związku z podejrzeniem pomocnictwa przy nielagalnym przekraczaniu granicy. 10 z nich decyzją sądu trafiło do aresztu, 3 osoby po przedstawieniu zarzutów zostały zwolnione, a o losach pozostałych zadecyduje sąd. Przewożone osoby, które nielegalnie przebywały na terytorium Polski zostały przekazane funkcjonariuszom Straży Granicznej.

Za pomoc w nielegalnym przekraczaniu granicy grozi kara do 8 lat pozbawienia wolności.