Funkcjonariusze olkuskiej komendy chronią i pomagają uchodźcom zza wschodniej granicy

Data publikacji 07.03.2022

Dziś po godzinie 11.00 olkuscy policjanci wspólnie z przedstawicielami innych instytucji oraz wieloma wolontariuszami przywitali kolejny pociąg z uchodźcami, którzy uciekli z ogarniętej wojną Ukrainy. W Olkuszu przygotowano dla nich profesjonalny punkt recepcyjny w pobliżu dworca PKP, tzw. hub.

Dziś na stację PKP w Olkuszu, Linią Hutniczą Szerokotorową biegnącą aż z terenu Ukrainy wjechał pociąg, z którego wysiadło około 1400 uchodźców. Poniedziałkowi przyjezdni na terenie olkuskiego dworca kolejowego otrzymali opiekę i niezbędną pomoc. Mieści się tu tzw. hub, tj. ogromny namiot o powierzchni 1000 metrów kwadratowych i profesjonalny punkt recepcyjny stworzony dzięki zaangażowaniu samorządu województwa małopolskiego i Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie. Jest to miejsce, gdzie uchodźcy odpoczęli po wyczerpującej podróży, otrzymali pomoc medyczną, ciepłe wyżywienie i informacje o dalszej podróży jaka jeszcze przed nimi, zanim dotrą do miejsc noclegowych. Część przesiadła się do pociągów nadzorowanych przez policyjne patrole, a część do autobusów eskortowanych przez policjantów drogówki.

Funkcjonariusze z Komendy Powiatowej Policji w Olkuszu, podległych komisariatów wspólnie z mundurowymi z oddziałów prewencji Policji z Krakowa i z Katowic oraz wydziałów ruchu drogowego krakowskiej komendy wojewódzkiej i komendy miejskiej, strażakami OSP i PSP, Strażą Miejską, Służbą Ochrony Kolei oraz samorządowcami i wieloma wolontariuszami nie tylko dbają o bezpieczeństwo ale całym sercem służą pomocą, dodają otuchy, udzielają informacji osobom, które musiały opuścić Ojczyznę by uratować swoje życie. Policjanci będą stale pełnić służbę rejonie olkuskiego dworca w celu zapewnienia bezpieczeństwa przybywającym tu uchodźcom.

(KWP w Krakowie / mw)