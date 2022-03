Policjanci ustalili i zatrzymali sprawcę zabójstw starszych kobiet Data publikacji 07.03.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjanci z grójeckiej komendy wspólnie z policjantami z Komendy Wojewódzkiej Policji zs. w Radomiu, pracując pod nadzorem Prokuratury Regionalnej w Lublinie ustalili i zatrzymali 47-latka podejrzanego o dwa zabójstwa starszych kobiet, do których doszło w 2021 r. w Grójcu. Mężczyzna usłyszał zarzut zabójstwa ze szczególnym okrucieństwem i został aresztowany.

W nocy z 30 września na 1 października 2021 r. w Grójcu doszło do zabójstwa 87-letniej samotnie mieszkającej kobiety, nad którą oprawca znęcał się. Z jej domu skradziono portfel z pieniędzmi i dokumentami oraz telefon komórkowy. Sprawą natychmiast zajęli się grójeccy i mazowieccy policjanci. W trakcie czynności bezpośrednio na miejscu zdarzenia zostały przeprowadzone oględziny, zabezpieczono wiele śladów oraz sporządzono dokumentację fotograficzną.

Policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Grójcu oraz z Wydziału Kryminalnego i Wydziału Dochodzeniowo-Śledczego KWP z siedzibą w Radomiu pracowali nad zdarzeniem przesłuchując świadków i gromadząc inne dowody. Technicy kryminalistyki z grójeckiej komendy oraz biegli z Laboratorium Kryminalistycznego Komendy Wojewódzkiej Policji z siedzibą w Radomiu zabezpieczyli ślady. Rozpoczęły się badania z wykorzystaniem najnowszych technik kryminalistycznych, m.in. badania fenotypowe, które określiły prawdopodobne cechy fizjonomiczne sprawcy, które ukierunkowały działania śledczych. Nawiązano współpracę z Interpolem.

Zgromadzony materiał doprowadził śledczych do mieszkańca Grójca, który w piątek został zatrzymany. 47-latka przewieziono do komendy, a następnie do Prokuratury Regionalnej w Lublinie, gdzie przeprowadzono z nim czynności procesowe. Zgromadzone przez śledczych dowody pozwoliły na przedstawienie zatrzymanemu zarzutu rozboju i zabójstwa ze szczególnym okrucieństwem. Sąd aresztował mężczyznę na 3 miesiące.

Z zebranego materiału dowodowego wynika, że ten sam mężczyzna w 2021 r. dopuścił się innej zbrodni. 20 sierpnia ubiegłego roku w Grójcu doszło do zabójstwa samotnie mieszkającej 89-letniej kobiety oraz kradzieży kilkuset złotych na jej szkodę. Ze względu na sposób działania sprawcy, śledczy od początku mieli przypuszczenia, że te dwa tragiczne zdarzenia mogą się ze sobą łączyć. Komendant Wojewódzki Policji zs. w Radomiu powołał specjalną grupę śledczą w skład której weszli najbardziej doświadczeni policjanci z komendy wojewódzkiej i powiatowej w Grójcu. Zebrany w tej sprawie materiał pozwolił na ustalenie m.in. przebiegu zdarzenia oraz przygotowanie przez prokuratora kolejnego zarzutu zabójstwa ze szczególnym okrucieństwem, który aresztowany 47-latek usłyszy. Za popełnione zbrodnie grozi mu kara dożywotniego pozbawienia wolności.

KWP Radom/KPP Grójec

