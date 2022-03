Za oszustwa w Internecie usłyszała ponad 40 zarzutów Data publikacji 08.03.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjanci z komisariatu w Węgierskiej Górce zakończyli postępowanie prowadzone przeciwko 26-letniej mieszkańce powiatu żywieckiego. Kobieta, za pomocą różnych portali internetowych, oferowała do sprzedaży zabawki i ubranka dziecięce, a po otrzymaniu wpłaty nie wywiązywała się z zamówienia. W ten sposób oszukała ponad 40 osób. Za popełnione przestępstwa grozi jej kara nawet 8 lat więzienia.

Policjanci z komisariatu w Węgierskiej Górce otrzymali informację o oszustwie, do którego miało dojść na jednym z portali internetowych. Internautka oferowała do sprzedaży ubranka dziecięce, a po otrzymaniu wpłaty, nie wysyłała opłaconego zamówienia. Policjanci ustalili tożsamość sprzedającej. Okazało się, że jest to 26-letnia mieszkanka powiatu żywieckiego. Jak ustalili śledczy, kobieta, posługując się fikcyjnymi danymi osobowymi, na różnych portalach internetowych oferowała do sprzedaży zabawki oraz ubranka dziecięce. Po otrzymaniu wpłat za sprzedawane rzeczy, nie wysyłała ich kupującym. W ten sposób oszukała 41 osób z całej Polski. Wartość wystawianych rzeczy wynosiła od kilkunastu do kilkuset złotych. 26-latka usłyszała już zarzuty. Za popełnione przestępstwo grozi jej kara do 8 lat więzienia.

(KWP w Katowicach / mw)