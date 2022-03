Skuteczne działanie doprowadziło do zatrzymania podejrzanych o kradzież katalizatorów Data publikacji 08.03.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj W ciągu kilku dni funkcjonariusze zatrzymali 5 osób związanych z kradzieżą katalizatorów. Ogromna zasługa takiego stanu rzeczy leży po stronie mieszkańców gminy Sulęcin, którzy wzorowo zareagowali na podejrzane zachowania. Mienie zostało odzyskane, a w drugim przypadku kradzież udaremniono. Amatorom części samochodowych grożą teraz poważne konsekwencje. Stając przed wymiarem sprawiedliwości muszą liczyć się z karą nawet 5 lat pozbawienia wolności.

Arogancja i bezpardonowość złodziei nie zna granic, co potwierdza zdarzenie, do którego doszło 3 marca bieżącego roku, na jednym z osiedli w Sulęcinie. Po godzinie 13.00 jedna z mieszkanek wyjrzała przez okno. Jej uwagę przykuło dwóch mężczyzn, którzy zaglądali pod zaparkowany na parkingu pojazd. Kobieta natychmiast sięgnęła po telefon, robiąc zdjęcia podejrzanych osób oraz samochodu, którym przyjechali. W pewnym momencie mężczyźni zorientowali się, że zostali zauważeni i czym prędzej oddalili się z miejsca. O tym, co się przed chwilą wydarzyło, kobieta poinformowała sąsiada – właściciela pojazdu. Ten niezwłocznie przekazał informację Policji. Mundurowi, mając dokładne dane pojazdu jakim poruszali się mężczyźni sprawdzili teren osiedla. Intuicja podpowiadała im jednak, aby udać się w kierunku Wędrzyna, gdzie kilka dni wcześniej doszło do kradzieży katalizatora. Po raz kolejny, policyjny nos nie zawiódł. Na jednym z parkingów kryminalni zauważyli pojazd i mężczyzn ze zdjęcia. Byli oni wyraźnie zaskoczeni i zdezorientowani. W ich osobówce ujawniono piłę, brzeszczoty, klucze i śrubokręty. 27 i 25-latek zostali zatrzymani, a następnie przewiezieni do sulęcińskiej jednostki. Sprawdzenie w policyjnym systemie wykazało, że starszy z nich był osobą poszukiwaną do odbycia kary ponad 2,5 roku więzienia za nieopłacenie nałożonych przez sąd grzywien. Podczas wykonywania oględzin miejsca zdarzenia, pod pojazdem ujawniono lewarek samochodowy, co stanowiło dodatkowy dowód przestępczych zamiarów zatrzymanych. Mężczyźni usłyszeli zarzuty usiłowania kradzieży katalizatora. Stając przed wymiarem sprawiedliwości muszą liczyć się z poważanymi konsekwencjami swoich czynów. Grozi im bowiem nawet do 5 lat pozbawienia wolności.

W tym miejscu, składamy wyrazy podziękowania dla bezpośredniego świadka zdarzenia, który zachował się wręcz wzorowo. Wykonanie zdjęć podejrzanych mężczyzn i bardzo szybkie powiadomienie Policji dało efekt w postaci udaremnienia kradzieży oraz zatrzymania praktycznie na gorącym uczynku.

Do bardzo podobnej sytuacji, doszło 26 lutego w miejscowości Wędrzyn. Jeden z mieszkańców, w godzinach nocnych wrócił właśnie z pracy. W pewnym momencie jego uwagę przykuło kilka osób kręcących się po osiedlowym parkingu. Mężczyzna natychmiast powiadomił Policję. Patrol pojawił się na miejscu po kilku minutach. Zgłaszający wskazał gdzie widział podejrzanych mężczyzn. Funkcjonariusze dokładnie sprawdzili każdy trop. Okazało się, że jeden z zaparkowanych pojazdów nie ma katalizatora. Ruszyli w kolejne miejsce wskazane przez świadka, tam ujawnili katalizator. Wszystko stało się jasne. Mundurowi przystąpili do obławy. Na miejsce wezwano drugi patrol. Z takim zaangażowaniem sił i środków, wynik poszukiwań mógł być tylko jeden. Policjanci zatrzymali trzech mężczyzn, podejrzanych o kradzież katalizatora. Następnie zostali oni doprowadzeni do policyjnych cel. 42, 38 i 22-latek usłyszeli zarzut kradzieży. Ich również nie ominą surowe sankcje karne. Sąd może orzec wobec nich karę do 5 lat pozbawienia wolności.

(KWP w Gorzowie / mw)