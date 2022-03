2,5 tys. zł dla kierowcy pojazdu ciężarowego, który zablokował utworzony na autostradzie korytarz życia Data publikacji 08.03.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj Przez nieodpowiedzialne zachowanie 38-letniego kierowcy, który nie ułatwił przejazdu pojazdowi uprzywilejowanemu, funkcjonariusze Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Legnicy dotarli na miejsce zdarzenia drogowego na autostradzie ze znacznym opóźnieniem. Za to poważne wykroczenie mężczyzna został ukarany mandatem w wysokości 2,5 tys. złotych. Niestety okazuje się, że osoby prowadzące pojazdy mimo, że znają przepisy, to nie stosują ich w praktyce. Kierowco pamiętaj, utworzenie korytarza życia to twój obowiązek!

Wszyscy zdajemy sobie sprawę z tego jak ważne jest szybkie dotarcie na miejsce służb ratowniczych i udzielanie pomocy osobom poszkodowanym w wypadkach drogowych. Priorytetem nie tylko jest prawidłowe zabezpieczenie miejsca zdarzenia, ale przede wszystkim jak najszybsze udzielenie pomocy osobom poszkodowanym. O ile na terenie miasta kierowcy nie mają dużego problemu z utworzeniem korytarza życia, o tyle na drogach ekspresowych, czy autostradzie nie potrafią stosować się do obowiązujących przepisów.

Wczoraj, 07.03.2022 r., na autostradzie A4 doszło do zdarzenia drogowego z udziałem dwóch pojazdów ciężarowych jadących od strony Wrocławia w kierunku Zgorzelca. Funkcjonariusze Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Legnicy podczas przejazdu korytarzem życia natrafili na pojazd ciężarowy, którego kierowca zablokował drogę. Choć przepisy nakładają na kierujących obowiązek ułatwienia przejazdu pojazdowi uprzywilejowanemu, to w dalszym ciągu nie wszyscy stosują je w praktyce. Mundurowi natychmiast zainterweniowali i nałożyli na nieodpowiedzialnego 38-latka mandat karny w wysokości 2,5 tys. złotych.

Kara grzywny nie jest jednak tak dotkliwa jak myśl o tym, że swoim zachowaniem mogliśmy przyczynić się do utraty czyjegoś życia lub zdrowia. Służby ratunkowe niejednokrotnie borykają się z utrudnionym dojazdem do miejsca wypadku, co w rezultacie skutkuje udzieleniem znacznie opóźnionej pomocy. W przypadku obrażeń zagrażających życiu liczy się każda sekunda!

Kierowco, jeśli droga, którą jedziesz zaczyna się korkować to zjedź do krawędzi jezdni zgodnie z obowiązującymi przepisami i nie czekaj aż usłyszysz sygnały dźwiękowe służb ratowniczych. Pamiętaj, aby pozostawiona przestrzeń między pojazdami umożliwiała nie tylko przejazd w jedną stronę, ale umożliwiła również bezpieczną drogę powrotną. Niedopuszczalnym jest zawracanie i wychodzenie z pojazdów.

Apelujemy o rozsądek i ostrożną jazdę pamiętając jednocześnie, że szybkie i sprawne utworzenie korytarza życia w przypadku zdarzenia drogowego może ocalić nie jedno istnienie. Zgodnie z obowiązującym taryfikatorem osoby łamiące przepisy w tym zakresie muszą liczyć się z surowymi konsekwencjami.

(KWP we Wrocławiu / mw)