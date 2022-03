20-latek chciał ukraść alkohol - został zatrzymany przez policjantów po służbie Data publikacji 08.03.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj Szybka reakcja będących po służbie policjantów krośnieńskiej komendy - sierżanta sztabowego Mateusza Bryszewskiego oraz aspiranta sztabowego Radzisława Śliwy - skutkowały zatrzymaniem mężczyzny, którzy wyjechał z marketu koszykiem sklepowym, w którym znajdował się skradziony alkohol. 20-latek był agresywny, pobudzony i miał blisko 1,5 promila alkoholu w organizmie. Został zatrzymany do wyjaśnienia.

Sytuacja miała miejsce w poniedziałek, 7 marca br., w Krośnie Odrzańskim. Tego dnia sierżant sztabowy Mateusz Bryszewski - Kierownik Rewiru Dzielnicowych Komendy Powiatowej Policji w Krośnie Odrzańskim będąc po służbie wybrał się na zakupy do jednego z marketów. W pewnym momencie zauważył podejrzanie zachowującego się mężczyznę, który po włożeniu do koszyka sklepowego dużej ilości, nie płacąc za towar, wyjechał nim ze sklepu. Policjant niezwłocznie udał się za nim, zatrzymując go kilkadziesiąt metrów dalej. Działanie Mateusza zauważył kolega z pracy aspirant sztabowy Radzisław Śliwa - Naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego, który pomógł mu przytrzymać mężczyznę do czasu przyjazdu patrolu Policji. 20-latek znajdował się pod działaniem alkoholu, był agresywny, pobudzony i nie reagował na żadne polecenia. Dalsze badanie trzeźwości wykazało, że miał blisko 1,5 promila alkoholu w organizmie. Przybyły na miejsce patrol zabezpieczył odzyskany koszyk wraz z alkoholem o łącznej wartości ponad 800 złotych, a także ujawnił przy mężczyźnie kilka sztuk nowych skarpet, które jak twierdził ukradł z krośnieńskiego bazaru. 20-latkowi zgodnie z kodeksem karnym grozi kara do pięciu lat pozbawienia wolności.

(KWP w Gorzowie / mw)