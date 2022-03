Dolnośląscy policjanci w rejonie przygranicznym Data publikacji 08.03.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj Dolnośląscy policjanci w rejonie przygranicznym nieustannie dbają o bezpieczeństwo osób przekraczających granicę polsko-ukraińską. Zaangażowani są m. in. mundurowi z oddziału prewencji we Wrocławiu i Legnicy oraz funkcjonariusze Ruchu Drogowego różnych komend. Nie tylko dbają o bezpieczeństwo, ale również pomagają potrzebującym. W sieci pojawiło się mnóstwo podziękowań dla mundurowych, co szczerze motywuje do dalszych działań.

Dolnośląscy policjanci służą przy granicy z Ukrainą. Pomagają obywatelom tego kraju, którzy ucierpieli w wyniku działań wojennych i szukają schronienia w Polsce. Mundurowi dbają o bezpieczeństwo w ruchu drogowym, pomagają w dotarciu do miejsc noclegowych i wyznaczonych punktów pomocy, rozdają żywność, pomagają przenosić ciężkie bagaże, dbają o bezpieczeństwo na dworcach kolejowych, pomagają przy opiece nad najmłodszymi, dla których wojna jest czymś niezrozumiałym.

W pomoc zaangażowani są m.in. policjanci z oddziału prewencji we Wrocławiu czy Legnicy oraz funkcjonariusze Ruchu Drogowego z różnych komend naszego województwa.

W sieci pojawiło się mnóstwo podziękowań dla naszych mundurowych, co motywuje nas do dalszych działań. Oprócz podziękowań, zamieszczane są tez wzruszające posty, za co serdecznie dziękujemy. Nie ma nic piękniejszego niż ciepłe słowo, wyrazy szacunku i uśmiech, zwłaszcza dzieci.