„Rozmowy z blondynką …ale o Policji” - pomorska Policja w podcastach Data publikacji 08.03.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj Tematyczny, zawsze dostępny, słuchasz gdzie chcesz i kiedy chcesz. Istnieje ich wiele rodzajów, ale łączy jedna idea – wykorzystanie dźwięku w celu przekazania wartościowych informacji lub opowiedzenia konkretnych historii. Pomorska Policja jest dostępna na Facebooku, Instagramie, Tik Toku i Twitterze, więc nie powinno być zaskoczeniem to, że będzie tworzyć PODCAST.

Słuchałeś już jakiegoś podcastu? Czy jest to słowo, które gdzieś już słyszałeś, a nie wiesz co to jest? A może masz swoje ulubione? Czym jest i dlaczego warto ich słuchać? Podcast to forma przekazu informacji, który rozwija się coraz bardziej dynamicznie, przede wszystkim z uwagi na komfort odbiorcy w przyjmowaniu tak przedstawionych treści. Przekaz możesz odbierać podczas wielu innych czynności, spaceru, ćwiczeń na siłowni, gotowania, sprzątania czy prowadzenia samochodu. Możesz ich słuchać na każdym urządzeniu, komputerze stacjonarnym, laptopie, smartfonie czy w radio samochodowym.

Policjanci z Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku prezentują kolejną formę zapoznawania z tajnikami służby w Policji. Właśnie poprzez możliwość słuchania rozmów z ciekawymi ludźmi, dla których służba w Policji, to coś więcej. „Rozmowy z blondynką …ale o Policji” to nazwa audycji, którą proponujemy naszym sympatykom, policjantom, którzy są w służbie od lat, ale również, a może przede wszystkim osobom, które chciałyby wstąpić do naszej formacji. Podcasty będą dostępne m.in. na stronie internetowej www.pomorska.policja.gov.pl w zakładce policyjny podcast. Ponadto będą możliwe do pobrania i odtworzenia w dowolnej chwili, również wtedy, kiedy w danym momencie, nie ma dostępu do Internetu.

Jesteś naszym obserwatorem w mediach społecznościowych? Przeglądasz nasze posty, relacje i rolki na Facebooku i Instagramie? Czytasz nasze Tweety? To świetnie! Zapraszamy zatem do słuchania naszych podcastów, na pewno się nie zawiedziesz. Do usłyszenia!