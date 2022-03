Malborscy policjanci zaopiekowali się ukraińską rodziną Data publikacji 08.03.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj Malborscy policjanci zaopiekowali się ukraińską rodziną. Funkcjonariusze na dworcu zauważyli trzy kobiety z dwójką dzieci, które wyglądały na wystraszone i zagubione. Okazało się, że rodzina uciekając przed wojną dotarła do Malborka i nie wiedziała co dalej począć. Mundurowi najpierw ugościli ich jedzeniem i ciepłymi napojami na komendzie, a następnie przewieźli do ośrodka gdzie Ukraińcy znaleźli schronienie.

Malborscy policjanci od początku wojny na Ukrainie zaangażowali się w pomoc jej obywatelom, którzy szukają schronienia w naszym kraju. Funkcjonariusze uczestniczą w licznie organizowanych zbiórkach pomocowych, jeden z policjantów przyjął ukraińską rodzinę pod swój dach. Mundurowi również udzielają pomocy podczas przyjazdu Ukraińców do Malborka udzielając im wsparcia i dbając o ich bezpieczeństwo. W poniedziałek po godzinie 18.00 dzielnicowi patrolując teren dworca zauważyli trzy kobiety z dwójką dzieci, które wyglądały na bardzo zdezorientowane. Policjanci podeszli do nich i zapytali czy mogą im w czymś pomóc. Okazało się, że była to ukraińska rodzina, która uciekała przed wojną z okolic Żytomierza. Kobiety z dziećmi od kilku dni były w podróży, dotarły do Malborka, ale nie wiedziały co robić dalej. Docelowo miały trafić w inne miejsce, ale się pogubiły. Na dworze było zimno, a zorganizowanie pomocy musiało chwilę potrwać. Dzielnicowi postanowili zabrać rodzinę na komendę. Tam funkcjonariusze przygotowali dla swoich gości posiłek, ciepłe napoje i obdarowali dzieci maskotkami. Następnie policjanci zawieźli ukraińską rodzinę do ośrodka, w którym W porozumieniu z Burmistrzem Miasta Malborka, Panem Markiem Charzewskim, policjanci zawieźli ukraińską rodzinę do ośrodka, w którym z ramienia samorządu znaleźli schronienie.