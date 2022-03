Policjanci zatrzymali następny dzień po zdarzeniu 63 letniego mężczyznę, który podejrzewany jest o zabójstwo 46 latki

Policjanci wczoraj rano zatrzymali mężczyznę do sprawy zabójstwa 46-letniej kobiety. Do zdarzenia doszło w niedzielę w nocy w Redzie. Zatrzymany 63-letni mężczyzna przebywa obecnie w policyjnym areszcie do dyspozycji wejherowskiej prokuratury. Za zabójstwo grozi kara nawet dożywotniego pozbawienia wolności.