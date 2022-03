Nieustannie niesiemy pomoc Data publikacji 09.03.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj Wczoraj wieczorem na sędziszowski dworzec PKP przyjechał pociąg z uchodźcami z Ukrainy. Przyjechało nim do Polski ponad tysiąc osób. Na miejscu policjanci wraz z innymi służbami oraz wolontariuszami dbali o ich bezpieczeństwo. Kilkaset osób wysiadło na kolejowej stacji, gdzie na miejscu otrzymali niezbędną pomoc, natomiast inni ruszyli w dalszą drogę.

Wczoraj wieczorem na stację w miejscowości Sędziszów przyjechał pociąg wiozący uchodźców z Ukrainy. Łącznie do powiatu jędrzejowskiego dotarło ponad tysiąc osób, które uciekły z zagrożonych terenów. Na stacji i w jej obrębie przez wiele godzin pracowali policjanci, przedstawiciele innych służb oraz wolontariusze. Wszystko po to, by zadbać o bezpieczeństwo i zapewnić podstawowe potrzeby uchodźców, rozdając chociażby ciepłą zupę i herbatę, a także służąc pomocą w zakresie informacyjnym.

Dla części osób, które dotarły w pobliże Jędrzejowa czekały miejsca w pensjonatach i hotelach, położonych na terenie województwa świętokrzyskiego, natomiast reszta podróżnych ruszyła w dalszą podróż w kierunku Krakowa.

