Pościg za kierowcą luksusowego auta BMW X6 skradzionego w Niemczech Data publikacji 09.03.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj Wschowscy policjanci ruchu drogowego wczorajszego ranka (8 marca) zatrzymali po pościgu 36 – letniego obcokrajowca. Mężczyzna nie zatrzymał się do kontroli drogowej uciekając skradzionym BMW X6 z terenu Niemiec, złamał szereg przepisów ruchu drogowego i doprowadził do zdarzenia drogowego wjeżdżając w tył prawidłowo jadącego Nissana x trail 36-latek prowadził skradzione auto warte blisko 200 tysięcy złotych pod wpływem środków odurzających. Mężczyzna trafił do policyjnego aresztu. Policjanci wyjaśniają okoliczności zdarzenia drogowego oraz kradzieży auta.

We wtorek (8 marca) patrol ruchu drogowego zainteresował się jadącym w stronię Wschowy krajową 12-tką suvem BMW X6 na obcych tablicach rejestracyjnych. Zachowanie kierowcy wzbudziło podejrzenia mundurowych. Policjanci postanowili go zatrzymać. W momencie kiedy włączyli sygnały świetlne i dźwiękowe kierowca BMW X6 postanowił im uciec. Całe zdarzenie zarejestrowała kamera w radiowozie. Mężczyzna podjął ucieczkę, złamał szereg przepisów ruchu drogowego. Wjechał na rondo z lewego pasa, wyprzedzał ciężarówkę na przejściu dla pieszych w okolicach szkoły muzycznej oraz przedszkola. W pewnym momencie zderzył się z jadącym przed nim Nissanem x trail, którym podróżował 71- letni mieszkaniec Wschowy. Pokrzywdzony trafił do szpitala. Na szczęście nic poważnego mu się nie stało. Kierowca BMW X6 porzucił pojazd i zaczął uciekać w stronę centrum. Po chwili był już w rękach interweniujących policjantów. 36-latek trafił do policyjnego aresztu.

W pojeździe BMW X6 wschowscy kryminalni zabezpieczyli urządzenie przy pomocy którego można było łatwo wejść i uruchomić auta. Użyty tester narkotykowy wykazał obecność środków odurzających w organizmie obcokrajowca. Pojazd trafił na parking strzeżony. W systemie policyjnym BMW X6 warte blisko 200 tysięcy wprowadzone zostało z samego rana (8 marca) jako utracone na terenie Niemiec.

Obecnie trwają czynności sprawdzające mające wyjaśnić wszystkie okoliczności wczorajszego zdarzenia.

komisarz Maja Piwowarska

Komenda Powiatowa Policji we Wschowie

